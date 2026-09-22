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Brasil

Lula repete estratégia de Jair Bolsonaro e faz tribuna da ONU de palanque eleitoral

Em 2022, o ex-presidente foi criticado por usar a tribuna mais importante do planeta para fazer campanha e atacar o petista

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 15h04
Presidente Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU na sede das Nações Unidas em Nova York, em 22 de setembro de 2026.
Presidente Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU na sede das Nações Unidas em Nova York, em 22 de setembro de 2026. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)
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Lula repete estratégia de Jair Bolsonaro e faz tribuna da ONU de palanque eleitoral Priorizar nos meus resultados Google

Candidato à reeleição, o presidente Lula discursou, nesta terça, na Assembleia Geral da ONU como se estivesse num palanque de campanha. O petista não é o primeiro presidente em busca de um novo mandato a fazer propaganda eleitoral na tribuna mais importante do planeta — Jair Bolsonaro fez a mesma coisa em 2022, quando tinha Lula como adversário –, mas a fala pareceu desperdiçar oportunidades para construir pontes e tratar de temas caros ao setor produtivo nacional.

No discurso desta terça, Lula mesclou temas internacionais e assuntos domésticos para tentar equilibrar o viés eleitoral e a mensagem que a diplomacia queria passar — em grande parte formada por duros recados ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Logo no início da fala, o petista lembrou os presentes que quem estava falando na tribuna “era um operário eleito três vezes presidente e que retirou o Brasil do Mapa da Fome”.

Na sequência, soou como defensor da democracia ao alertar que o sistema “está novamente em xeque”. “Voltamos a presenciar a ingerência externa em processos eleitorais”, disse Lula, passando a falar sobre supostas tentativas do governo de Donald Trump de influenciar nas eleições para o Planalto, beneficiando Flávio Bolsonaro.

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“Não permitiremos que os inimigos da democracia, internos e externos, atentem contra a vontade popular. Não subestimamos o desafio das redes de desinformação que pretendem desvirtuar o debate público durante a campanha… Teremos um pleito transparente e competitivo […] Sabemos que alguns abusam dessa liberdade para se associar a interesses estrangeiros contrários ao país”, disse Lula.

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O petista tirou da cartola algumas propostas de campanha que soaram desconexas para uma plateia distante dos temas domésticos, como o fim da jornada 6×1.

“O trabalhador precisa de tempo para descansar, se qualificar e conviver com a família. No Brasil, concretizar esse objetivo passa pelo fim da chamada escala 6×1 para garantir ao trabalhador 2 dias livres por semana. Essa mudança é fundamental para aliviar a sobrecarga doméstica que ainda recai sobre as mulheres”, disse Lula.

Ciente de que perde votos por causa do avanço da violência e pelo fracasso de seu atual mandato em elaborar políticas sobre segurança pública, Lula abordou um tema que envolve os Estados Unidos e beneficia a campanha de Flávio: a classificação de facções brasileiras como organizações terroristas pelo governo norte-americano.

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“Em 2025, realizamos a maior operação contra o crime organizado da história do Brasil […] A Lei Antifacção que acabamos de aprovar impõe ao crime organizado penas superiores às previstas para o terrorismo. Crime organizado e corrupção andam juntos”, disse o petista.

“O Brasil não subestima o desafio representado pelo crime organizado. Estamos preparados para enfrentar as organizações criminosas que aterrorizam nossas comunidades […] Mas não vamos terceirizar a responsabilidade de defender nossas fronteiras e de garantir à população o direito de viver sem medo”, seguiu Lula.

O petista criticou o avanço de forças militares dos Estados Unidos na região e defendeu a soberania nacional, outro tema presente em sua campanha.

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“Não precisamos de porta-aviões vigiando nossas águas. Precisamos de cooperação para estancar o fluxo de armas e de dinheiro que abastecem o crime. Esse é o espírito da proposta que entreguei pessoalmente ao presidente dos Estados Unidos. Queremos combater a lavagem de dinheiro realizada por criminosos brasileiros no exterior. A democracia brasileira pertence aos brasileiros. O Brasil continuará sendo um país soberano. Ninguém…!!! Ninguém nos afastará desse caminho”, disse Lula.

Lula também criticou o tarifaço de Trump, que tira votos do adversário, diante do passado de entusiasmo com sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra o setor produtivo nacional. ” “Apesar do tarifaço contra nossa economia, este ano bateremos novo recorde de exportações”, disse Lula criticando os governos que “capitulam frente aos que usam tarifas como armas de coerção e chantagem”.

Lula também bateu no negacionismo, pregou que os mais ricos paguem para financiar os mais pobres e reduzir a desigualdade e a fome no mundo, criticou as ações dos Estados Unidos contra Cuba e Venezuela e fez um longo apanhado sobre a ONU, sobre a importância do multilateralismo e da paz mundial.

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Em 2022, Jair Bolsonaro discursou na ONU, bateu na corrupção dos governos do PT que promoveram um assalto bilionário contra os cofres da Petrobras, e destacou a atuação do STF, que anulou todos os processo contra Lula, permitindo que ele voltasse a fazer política, apesar de todos os desvios e crimes revelados pela Operação Lava-Jato.

Na ocasião, a imprensa internacional destacou o tom eleitoral de Bolsonaro: “Em um palco mundial, o presidente do Brasil faz campanha para uma posição que ele pode perder”, disse um jornal norte-americano.

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