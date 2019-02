Lula recebe Cabral e Eduardo Paes

Livre do pesado tratamento contra o câncer na laringe, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta a visita do governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral e do prefeito da capital fluminense Eduardo Paes. O encontro durou 40 minutos e aconteceu no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde Lula tem ido diariamente fazer sessões de fonoaudiologia.

Na quarta-feira, o ex-presidente foi informado pelos médicos que o tumor na laringe não foi detectado nos exames. Mesmo com a alta médica, Lula terá de se submeter a sessões de fonoaudiologia para recuperar a voz, que ainda está levemente rouca. Aos médicos, o ex-presidente disse que pretende tirar um dias de férias antes de retomar em definitivo suas atividades políticas.

(Com Agência Estado)