Lula promete reforma do Judiciário e ataca Vorcaro em jantar com empresários
A nove dias da eleição, presidente fala em reforma política e critica banqueiro diante de representantes do setor privado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 25, que o Brasil precisará discutir uma reforma do Judiciário e voltou a atacar o banqueiro Daniel Vorcaro durante jantar com mais de 686 empresários em São Paulo. A manifestação ocorre a nove dias do primeiro turno, em meio à crise que envolve o Supremo Tribunal Federal (STF) e às investigações sobre o Banco Master.
“Vamos ter que fazer uma reforma política, uma reforma no Judiciário”, afirmou Lula durante o encontro. O presidente já havia defendido mudanças no sistema de Justiça, incluindo alterações nos critérios de escolha dos ministros e a adoção de mandatos para integrantes do STF.
A menção a Vorcaro ocorre em meio à crise que atingiu o Supremo após a divulgação de mensagens e documentos sobre relações do ex-banqueiro com ministros da Corte, familiares e pessoas próximas aos magistrados. O material reunido nas investigações e divulgado nas últimas semanas aponta contatos de Vorcaro com ao menos cinco ministros ou familiares — Alexandre de Moraes, André Mendonça, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e Luiz Fux — em circunstâncias distintas. Os envolvidos negam irregularidades e, em alguns casos, afirmam que os contatos tiveram caráter institucional ou profissional.
Ao mencionar o caso Master, Lula fez uma crítica direta a Vorcaro, a quem atribuiu capacidade de corromper pessoas. “Esse Vorcaro devia ser um malandro mesmo, conseguiu corromper todo mundo. Quem ele não conseguiu corromper com dinheiro, conseguiu corromper com orgia”, afirmou.
O presidente também defendeu que as investigações sobre o caso avancem sem distinção entre os envolvidos. Em declaração anterior, Lula havia afirmado que era necessário investigar todos os ministros do STF eventualmente relacionados ao caso e que o Judiciário precisava recuperar sua credibilidade.
O jantar ocorreu em São Paulo e reuniu empresários e integrantes do governo. A agenda foi organizada pelo Esfera Brasil e pelo grupo Prerrogativas, com a presença de ministros e ex-ministros como Fernando Haddad, Dario Durigan, Miriam Belchior, Jorge Messias e Vinicius Carvalho.