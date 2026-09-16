Lula pede voto a José Dirceu e diz que vitória de ex-ministro é ‘reparação histórica’

Ao contrário das gravações genéricas que fez para candidatos do Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez questão de gravar um vídeo no qual pede votos para o ex-ministro José Dirceu (PT-SP), que concorre a uma vaga na Câmara dos Deputados. Na gravação, compartilhada por Dirceu nesta quarta-feira, 16, Lula diz que a vitória do aliado de longuíssima data será uma “reparação histórica”.

“Queria pedir um voto especial. O companheiro Zé Dirceu merece uma reparação. Acho que pouca gente sofreu o mal da perseguição como o Zé sofreu nesse país. Todo mundo sabe o que o Zé passou. Chegou um momento em que o Zé Dirceu parecia a última vítima de tudo o que estava errado nesse país”, disse Lula.

O presidente prossegue, diz que o ex-ministro da Casa Civil superou todas as adversidades e cita que, por ter passado por um câncer, o aliado não conseguiu fazer a campanha esperada — e que por isso é preciso o apelo pela sua eleição. Dirceu anunciou no início deste mês que havia concluído o tratamento contra um linfoma, diagnosticado em maio deste ano. Segundo o anúncio, exames indicam que a doença está em remissão.

“Com tenacidade, com muita capacidade política, e com uma coragem extraordinariamente… muita coragem, superou tudo isso. Zé Dirceu teve um câncer, está se recuperando, e não pôde fazer a campanha dele com a força que Zé Dirceu tem. É importante que a gente o eleja.

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Lula encerra a gravação repetindo a necessidade de “reparação histórica” e faz uma indicação sobre o seu próprio voto. “Mais do que um voto, é fazer reparação histórica de um dos homens mais brilhantes desse país. Ele merece o seu voto, merece o meu voto”, disse o presidente da República.

Retorno à Câmara

Aos 80 anos, José Dirceu ensaia seu retorno à Câmara dos Deputados mais de duas décadas após sua cassação por envolvimento no Mensalão. O motivo da perda do mandato foi quebra de decoro parlamentar. O ex-ministro da Casa Civil de Lula foi condenado tanto no escândalo do Mensalão quanto na Lava Jato a penas que somaram mais de 30 anos de prisão. No primeiro caso, teve a pena extinta por indulto concedido pelo então ministro Luís Roberto Barroso e, no segundo, teve as condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

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‘Aprendi com meus erros’

Em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, em julho deste ano, Dirceu afirmou que os erros cometidos ao longo de sua trajetória política lhe trouxeram aprendizado e defendeu que o PT renove suas lideranças “sem abrir mão de um projeto de longo prazo para o país”. O ex-ministro afirmou que o fortalecimento da legenda também depende de uma reforma partidária e de sua capacidade de apresentar aos brasileiros uma perspectiva de futuro.