Lula pede quebra de sigilo dos investigados no caso Master e Flávio cobra Fachin

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) solicitou a quebra completa do sigilo das investigações do chamado “caso Master”, destacando a gravidade do maior crime financeiro da história do Brasil. Em nota, Lula exigiu transparência e medidas imediatas para enfrentar a crise institucional no Poder Judiciário, “doa a quem doer”.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu nesta quarta-feira, 9, por meio de nota, a quebra completa “do sigilo das investigações de todos os envolvidos no caso Master, seja quem for, doa a quem doer”. O principal opositor de Lula, Flávio Bolsonaro (PL), também se manifestou sobre o tema ao afirmar que o presidente do Supremo, Edson Fachin, precisa agir. O senador disse ainda que “o Brasil virou várzea” e que é necessário “resgatar o país do cativeiro”.

As afirmações dos dois candidatos à Presidência da República ocorrem em meio ao embate no Supremo Tribunal Federal (STF) em torno das investigações do caso Master. Na nota, o presidente Lula, que busca o quarto mandato presidencial, demonstrou incômodo com a crise na Suprema Corte diante do “maior crime financeiro da história do Brasil” e os vazamentos que, segundo ele, “impactam a disputa eleitoral” (Leia íntegra da nota de Lula abaixo). O senador Bolsonaro também aproveitou o momento para alfinetar o principal adversário no pleito. “O Brasil está sem presidente, virou várzea. Ministro Fachin tem que resolver isso, IMEDIATAMENTE, em sessão pública. Não é sobre esquerda ou direita, é sobre resgatar o Brasil do cativeiro”, disse.

Na semana passada, o ministro André Mendonça retirou sigilo de uma investigação da Polícia Federal que analisou o celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que enviava mensagens ao também ministro da Corte Alexandre de Moraes. Já nesta semana, Mendonça determinou o afastamento do diretor-geral da PF, André Rodrigues, e apontou em sua decisão ter sido monitorado ao menos por 30 dias de maneira irregular. A decisão, no entanto, durou menos de 24 horas. Isso porque já nesta quarta, Flávio Dino, outro ministro do STF, reconduziu Rodrigues ao posto de comando da corporação. Internamente, há expectativa sobre o que o presidente da Corte, Edson Fachin, fará diante da crise que se instalou no Poder Judiciário.

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Íntegra da nota de Lula:

Diante da gravidade do maior crime financeiro da história do Brasil, o povo brasileiro precisa de explicações e medidas imediatas para enfrentar a crise institucional que tomou conta do Poder Judiciário.

Se faz necessário mais transparência e não vazamentos seletivos que impactam a disputa eleitoral. A divulgação da verdade, como aconteceu na Operação Spoofing, conduzida pelo então ministro Lewandowski, é um exemplo a ser seguido.

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Por isso, é urgente a quebra completa do sigilo das investigações de todos os envolvidos no caso Master, seja quem for, doa a quem doer. O Brasil precisa saber a verdade.