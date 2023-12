Lula participa de cerimônia da Marinha no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na tarde desta quarta-feira, 13, da celebração do Dia do Marinheiro, na Base Naval da Ilha das Cobras, no Rio. Acompanhado de seu ministro da Defesa, José Múcio, e do comandante da instituição, Marcos Sampaio Olsen, Lula participou de uma Revista Naval a 11 navios, à bordo de uma lancha, e vestiu um boné da Marinha em sua entrada na cerimônia, mas não discursou.

A data é celebrada no dia do nascimento do Almirante Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil, e contou ainda com uma salva de 11 tiros, disparados por embarcações da instituição. Durante a cerimônia, Lula também participou da entrega de condecorações.

Ao homenagear a instituição, Múcio destacou a importância da Marinha em setores como a segurança nos portos e na defesa do Meio Ambiente, mas lembrou da disputa territorial entre Venezuela e Guiana, o que, para o ministro, mantém viva a necessidade de se ter militares capacitados.

“Infelizmente, também as tensões presentes na América do Sul reavivam nas nossas mentes a necessidade de ter Forças Armadas treinadas e bem preparadas”, disse o ministro.