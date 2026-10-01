Lula opta por caminhada no Rio de Janeiro; saiba detalhes
Lula estará em cima do carro de som durante o percurso
A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) optou por realizar uma caminhada pelo Centro do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 2, às vésperas do primeiro turno. O ato está previsto para começar às 11h, com saída da Igreja da Candelária em direção à Cinelândia.
Lula estará em cima do carro de som durante o percurso.
A mobilização foi planejada pela coordenação da campanha de Lula no Rio como uma demonstração de força nos últimos dias antes da votação.
A escolha da caminhada, em vez de um ato concentrado em um único ponto, permitirá que o presidente percorra uma das regiões mais simbólicas do centro da cidade, associada a manifestações da esquerda.
A agenda ocorrerá no dia seguinte ao debate presidencial da TV Globo, marcado para esta quinta. Lula já informou à emissora que não participará do programa. A campanha avaliou que o petista poderia se tornar alvo dos demais candidatos.
Preocupação com o Rio
A preocupação de Lula em realizar um ato no Rio não ocorre por acaso: Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera as intenções de voto em todos os cenários na disputa presidencial no estado do Rio de Janeiro, reduto bolsonarista e terceiro maior colégio eleitoral do país, como mostra pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 30. Foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 25 e 29 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, ele tem 44% das intenções contra 35% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos. No segundo turno, Flávio supera os 50%.
Primeiro turno
Flávio Bolsonaro (PL): 44%
Lula (PT): 35%
Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
Renan Santos (Missão): 5%
Ronaldo Caiado (PSD): 2%
Romeu Zema (Novo): 2%
Outros: 1%
Nulo/Branco: 3%
NS / NR: 3%
Segundo turno
Flávio Bolsonaro (PL): 52%
Lula (PT): 41%
Nulo/Branco: 4%
Não Sabe / Não Respondeu: 3%