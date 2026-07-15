Lula lidera à reeleição em todos os cenários de 1º e 2º turno, diz pesquisa Genial/Quaest

Ler Resumo





Pesquisa Genial/Quaest revela que Lula lidera com folga a corrida presidencial de 2026 em todos os cenários, à frente de Flávio Bolsonaro e outros. No primeiro turno, presidente tem 40% contra 28% de Bolsonaro. No segundo turno, a vantagem se mantém, e sua rejeição cai, enquanto a dos adversários sobe. Veja os detalhes do levantamento.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida presidencial em todos os cenários contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e outros adversários em 2026. A nova pesquisa eleitoral Genial/Quaest foi divulgada nesta quarta-feira, 15.

No primeiro turno, Lula tem 40% das intenções de voto contra 28% de Flávio Bolsonaro. Desde a pesquisa anterior, divulgada em junho, o presidente subiu 1 ponto percentual e o senador recuou 1 ponto — no limite da margem de erro, a vantagem atual do petista varia de 8 a 12 pontos percentuais na primeira rodada de votação.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Em seguida, tecnicamente empatados na terceira posição, aparecem os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), o ativista Renan Santos (Missão), o escritor Augusto Cury (Avante), o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC), o ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza) e a ativista Samara Martins (UP). Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Heró Bezerra (PRTB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram na pesquisa.

Presidente — Nacional — 1º turno (cenário único)

Continua após a publicidade

Lula (PT): 40% (era 39% em junho)

Flávio Bolsonaro (PL): 28% (era 29%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (era 3%)

Renan Santos (Missão): 3% (não variou)

Romeu Zema (Novo): 2% (não variou)

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1% (era 0%)

Augusto Cury (Avante): 1% (não variou)

Joaquim Barbosa (DC): 1% (não variou)

Samara Martins (UP): 1% (não variou)

Edmilson Costa (PCB): 0% (não variou)

Heró Bezerra (PRTB): 0% (não variou)

Hertz Dias (PSTU): 0% (não havia sido testado)

Indecisos: 11% (era 10%)

Branco/Nulo/Não vai votar: 8% (era 9%)

Já no segundo turno, Lula tem 45% das intenções de voto ante 37% de Flávio Bolsonaro, liderando com margem entre 4 e 8 pontos percentuais. Em relação à pesquisa Genial/Quaest de junho, o petista oscilou 1 ponto para cima e o senador recuou 1 ponto.

Nos cenários de segundo turno contra Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos, Lula mantém os mesmos 45% do eleitorado, ao passo que os adversários variam de 33% a 36% das intenções de voto — na margem de erro, os rivais empatam tecnicamente entre si, mas não contra o atual presidente.

Continua após a publicidade

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 1)

Lula (PT): 45% (era 44%)

Flávio Bolsonaro (PL): 37% (era 38%)

Branco/Nulo/Não vai votar: 14% (não variou)

Indecisos: 4% (não variou)

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 2)

Continua após a publicidade

Lula (PT): 45% (não variou)

Romeu Zema (Novo): 35% (não variou)

Branco/Nulo/Não vai votar: 16% (era 17%)

Indecisos: 4% (não variou)

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 3)

Lula (PT): 45% (não variou)

Ronaldo Caiado (PSD): 36% (era 35%)

Branco/Nulo/Não vai votar: 15% (era 16%)

Indecisos: 4% (não variou)

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 4)

Continua após a publicidade

Lula (PT): 45% (não variou)

Renan Santos (Missão): 33% (era 31%)

Branco/Nulo/Não vai votar: 18% (era 20%)

Indecisos: 4% (não variou)

Rejeição cai para Lula e sobe para os principais adversários da direita

Conforme a pesquisa, Flávio Bolsonaro é o nome mais rejeitado pelo eleitorado nacional — para 57% dos entrevistados, o senador é opção inviável nas urnas. Em seguida, aparece Lula, com rejeição geral de 50%.

Na comparação com junho, o nível de rejeição a Lula recuou 3 pontos, enquanto o indicador sobre os demais candidatos oscilou para cima ou não variou. A exceção é Renan Santos, que era rejeitado por 20% na pesquisa anterior e caiu para 17% no levantamento atual.

Continua após a publicidade

Presidente — Nacional — Rejeição eleitoral

Flávio Bolsonaro (PL): 57% (era 56% em junho)

Lula (PT): 50% (era 53%)

Ronaldo Caiado (PSD): 34% (era 32%)

Romeu Zema (Novo): 31% (era 29%)

Joaquim Barbosa (DC): 18% (era 17%)

Escritor Augusto Cury (Avante): 16% (não variou)

Cabo Daciolo (Mobiliza): 27% (era 28%)

Renan Santos (Missão): 17% (era 20%)

Samara Martins (UP): 11% (era 10%)

Edmilson Costa (PCB): 10% (era 9%)

Hertz Dias (PSTU): 8% (não variou)

Heró Bezerra (PRTB): 10% (não variou)

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores em 120 municípios brasileiros entre os dias 10 e 13 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07181/2026.