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Brasil

Lula já tem frase pronta para abandonar Alexandre de Moraes na crise do STF, dizem aliados

Petista está em alerta com a queda nas pesquisas e a forte rejeição do eleitorado ao escândalo de corrupção que tragou o Supremo nos últimos dias

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 06h02 | Atualizado em 11 set 2026, 12h42
O presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes
O presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes (Joédson Alves/Agência Brasil)
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Lula já tem frase pronta para abandonar Alexandre de Moraes na crise do STF, dizem aliados Priorizar nos meus resultados Google

Temendo perder a eleição por causa do escândalo das mensagens de Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes no STF, Lula vai mesmo se afastar publicamente do ministro do Supremo.

Já há até uma fala pronta: “Se eu, que sou presidente, tenho que dar explicações até sobre meu filho, por que ele não? Moraes tem que se explicar e o STF tem que investigar tudo”, dirá Lula, segundo um auxiliar.

O risco eleitoral gerado pelas mensagens de Vorcaro e Moraes, aliás, fez Lula, segundo um assessor palaciano, voltar a se referir a “Xandão” como “ministro do Temer”, em referência ao ex-presidente que indicou o magistrado ao Supremo em 2017.

Lula sabe que sua aliança com o chamado “sistema” vigente em Brasília é pesada demais para ser carregada na campanha eleitoral.

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O voto de vingança contra essa grande ala política que se envolveu com Daniel Vorcaro será alvo prioritário do eleitor, segundo as pesquisas.

Não dá para defender um acordão no STF e tentar conquistar os votos do eleitorado de centro, por exemplo. O dilema é real e Lula já fez sua escolha.

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