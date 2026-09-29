Lula fará caminhada em capital de estado considerado crucial para a corrida presidencial

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Minas Gerais é um termômetro eleitoral desde 1989, e todo presidente eleito venceu lá. De olho no histórico do estado-chave, Lula intensifica a campanha em Belo Horizonte e Juiz de Fora antes do primeiro turno, buscando repetir o feito de 2022, quando venceu Bolsonaro no estado. Descubra a importância de Minas para a reeleição.

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Desde 1989, quando o eleitorado brasileiro voltou às urnas pela primeira vez no período pós-ditadura, todo candidato a presidente que venceu as eleições saiu vitorioso em Minas Gerais. O segundo maior colégio eleitoral do país se transformou em uma espécie de estado-chave para políticos que tentam ocupar a cadeira mais importante da República.

Ciente do “pêndulo” eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição no pleito deste ano, estará em Belo Horizonte nesta sexta-feira, 2, a dois dias do primeiro turno. De acordo com a agenda preparada para o petista na capital mineira, haverá uma caminhada entre as Praças da Liberdade e Tiradentes, entre os bairros de Lourdes e Centro. O trajeto é de pouco mais de dez minutos (menos de um quilômetro).

A concentração está prevista para as 14h e contará com a presença do candidato ao governo de Minas pelo PT, Patrus Ananias, que tenta levar o pleito para o segundo turno em uma provável disputa com o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que lidera as intenções de voto em todas as pesquisas.

No primeiro turno de 2022, Minas foi o único estado do Sudeste em que o petista venceu o principal concorrente, Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, Lula terminou com 48,29%, enquanto o hoje ex-presidente ficou com 43,60%. Já no segundo turno, o eleitorado mineiro proporcionou uma disputa acirrada entre os dois. O petista terminou com 50,20%, enquanto Bolsonaro recebeu 49,80% dos votos válidos.

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Em 2018, quando Bolsonaro foi eleito presidente, o ex-deputado federal venceu a disputa em Minas Gerais contra Fernando Haddad (PT), que substituiu Lula na campanha diante da prisão do líder petista para cumprimento de condenação por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no âmbito da operação Lava Jato. Naquela época, Bolsonaro terminou com 58,19%. O adversário Haddad ficou com 41,81%.

Antes de ir para a capital mineira, Lula é esperado em Juiz de Fora nesta quarta-feira, 30. O petista vai realizar um comício na Praça da Estação, no Centro da cidade, a duas quadras da esquina entre as ruas Halfeld e Batista de Oliveira, local em que Bolsonaro foi esfaqueado há oito anos. Há três semanas, em 9 de setembro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) realizou um ato de campanha no mesmo local.