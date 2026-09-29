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Brasil

Lula fará caminhada em capital de estado considerado crucial para a corrida presidencial

Petista terminará campanha de primeiro turno com agenda em cidades de Minas Gerais

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 16h13
Lula em Belo Horizonte durante a campanha em 2022 junto de militantes
Lula em Belo Horizonte durante a campanha em 2022 junto de militantes  (Ricardo Stuckert/.)
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Desde 1989, quando o eleitorado brasileiro voltou às urnas pela primeira vez no período pós-ditadura, todo candidato a presidente que venceu as eleições saiu vitorioso em Minas Gerais. O segundo maior colégio eleitoral do país se transformou em uma espécie de estado-chave para políticos que tentam ocupar a cadeira mais importante da República.

Ciente do “pêndulo” eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição no pleito deste ano, estará em Belo Horizonte nesta sexta-feira, 2, a dois dias do primeiro turno. De acordo com a agenda preparada para o petista na capital mineira, haverá uma caminhada entre as Praças da Liberdade e Tiradentes, entre os bairros de Lourdes e Centro. O trajeto é de pouco mais de dez minutos (menos de um quilômetro).

A concentração está prevista para as 14h e contará com a presença do candidato ao governo de Minas pelo PT, Patrus Ananias, que tenta levar o pleito para o segundo turno em uma provável disputa com o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que lidera as intenções de voto em todas as pesquisas.

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No primeiro turno de 2022, Minas foi o único estado do Sudeste em que o petista venceu o principal concorrente, Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, Lula terminou com 48,29%, enquanto o hoje ex-presidente ficou com 43,60%. Já no segundo turno, o eleitorado mineiro proporcionou uma disputa acirrada entre os dois. O petista terminou com 50,20%, enquanto Bolsonaro recebeu 49,80% dos votos válidos.

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Em 2018, quando Bolsonaro foi eleito presidente, o ex-deputado federal venceu a disputa em Minas Gerais contra Fernando Haddad (PT), que substituiu Lula na campanha diante da prisão do líder petista para cumprimento de condenação por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no âmbito da operação Lava Jato. Naquela época, Bolsonaro terminou com 58,19%. O adversário Haddad ficou com 41,81%.

Antes de ir para a capital mineira, Lula é esperado em Juiz de Fora nesta quarta-feira, 30. O petista vai realizar um comício na Praça da Estação, no Centro da cidade, a duas quadras da esquina entre as ruas Halfeld e Batista de Oliveira, local em que Bolsonaro foi esfaqueado há oito anos. Há três semanas, em 9 de setembro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) realizou um ato de campanha no mesmo local.

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