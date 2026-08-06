Lula e Flávio Bolsonaro ficarão lado a lado durante debate Momento da Decisão

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O debate “Momento da Decisão” reunirá candidatos à Presidência, incluindo Lula e Flávio Bolsonaro, em 14 de setembro. Organizado por diversos veículos de comunicação, o encontro terá três blocos, com perguntas entre os próprios candidatos e jornalistas. Romeu Zema abrirá os blocos de perguntas e Lula fará as primeiras considerações finais, democratizando o acesso às propostas.

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O presidente da República e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficarão lado a lado durante o debate Momento da Decisão, que ocorrerá no dia 14 de setembro, às 22h, organizado por VEJA+ TV, CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News e Terra.

A definição sobre as posições dos candidatos à Presidência da República ocorreu nesta quinta-feira, 6, em reunião com representantes partidários dos postulantes ao cargo máximo do país. Participarão do encontro Lula, Flávio, Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante).

O debate ocorrerá em três blocos. No primeiro, os candidatos farão uma rodada de perguntas entre eles. No segundo, jornalistas dos veículos de comunicação questionarão os presidenciáveis. Já o terceiro trará outro confronto direto entre candidatos, antes das considerações finais.

Pelo sorteio, Zema abrirá os dois blocos de perguntas entre candidatos. Ao final, Lula será o primeiro a realizar as considerações finais. Na sequência, Flávio, Caiado, Renan, Zema e Augusto Cury farão as falas finais.

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Caso a disputa vá para o segundo turno, as campanhas e os veículos de comunicação acertaram que um novo encontro vai acontecer entre os dias 12 e 19 de outubro, no mesmo horário, às 22h. Os veículos realizarão transmissões simultâneas em suas respectivas plataformas — televisão aberta e por assinatura, rádio, portais de notícias e streaming.

Momento da Decisão tem como objetivo democratizar o acesso da população às propostas dos candidatos e contribuir para um processo eleitoral marcado pela pluralidade de vozes, pela discussão de ideias e pela ampla circulação de informações de interesse público. Os veículos participantes manterão sua independência editorial e atuarão de forma colaborativa na organização dos debates e na produção das transmissões.

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