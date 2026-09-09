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Brasil

A nova pesquisa Meio/Ideia sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro em meio à crise no STF

Presidente e senador aparecem com o mesmo nível de rejeição; levantamento também testa cenário de segundo turno com Cury

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 07h00 | Atualizado em 9 set 2026, 07h00
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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A nova pesquisa Meio/Ideia sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro em meio à crise no STF Priorizar nos meus resultados Google

O primeiro turno das eleições federais ocorre em menos de quatro semanas, e a disputa presidencial segue em impasse entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Os principais rivais na corrida ao Planalto aparecem empatados em primeiro e segundo turnos, conforme pesquisa nacional Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 9.

No primeiro turno, Lula lidera com 38,4% das intenções de voto contra 37,3% de Flávio Bolsonaro. Apesar da ligeira vantagem de 1,1 ponto percentual (pp), o cenário é de empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos.

Em segundo lugar, tecnicamente empatados, estão Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD). O ex-governador Romeu Zema (Novo) empata com Santos e Caiado, mas perde por diferença apertada em relação a Cury e tem o mesmo percentual de Pablo Marçal (PRTB), cuja candidatura está sob análise pela Justiça Eleitoral.

Siga

Presidente — Nacional — 1º turno

  • Lula (PT): 38,4%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 37,3%
  • Augusto Cury (Avante): 6,6%
  • Renan Santos (Missão): 4,0%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4,0%
  • Romeu Zema (Novo): 1,5%
  • Pablo Marçal (PRTB): 1,5%
  • Samara Martins (UP): 0,7%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0,4%
  • Wilson Grassi (Democrata): 0,2%
  • Hertz Dias (PSTU): 0,1%
  • Clariana Barão (DC): 0,1%
  • Edmilson Costa (PCB): 0,1%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 2,5%
  • Não sabe: 2,8%
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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Já no segundo turno, a situação é de virtual empate entre Lula e Flávio Bolsonaro — ambos aparecem com exatamente 46% do eleitorado nacional no levantamento. Votos brancos e nulos chegam a 3,5% do total, e outros 4,5% dos entrevistados não souberam responder à pesquisa.

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 1)

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  • Lula (PT): 46,0%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 46,0%
  • Branco/Nulo: 3,5%
  • Não sabe: 4,5%

A pesquisa indica, ainda, que Flávio Bolsonaro é o candidato com mais chances de vencer Lula na disputa pelo Planalto. Ronaldo Caiado aparece tecnicamente empatado com o presidente no segundo turno, mas com desvantagem maior do que a do “Zero Um” ante o petista, e os presidenciáveis Renan Santos, Romeu Zema e Augusto Cury ficam em segundo lugar, fora da margem de erro.

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 2)

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  • Lula (PT): 46,0%
  • Renan Santos (Missão): 40,3%
  • Branco/Nulo: 9,3%
  • Não sabe: 4,5%

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 3)

  • Lula (PT): 46,0%
  • Romeu Zema (Novo): 38,0%
  • Branco/Nulo: 8,4%
  • Não sabe: 7,6%

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 4)

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  • Lula (PT): 46,0%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 42,0%
  • Branco/Nulo: 6,1%
  • Não sabe: 5,9%

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 5)

  • Lula (PT): 46,0%
  • Augusto Cury (Avante): 40,9%
  • Branco/Nulo: 7,5%
  • Não sabe: 5,6%

O cenário de impasse se estende, inclusive, aos níveis de rejeição eleitoral aos presidenciáveis. Lula e Flávio Bolsonaro empatam como os candidatos mais rejeitados pelo eleitorado nacional, seguidos por Zema, Caiado, Edmilson Costa (PCB), Marçal e Santos.

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Presidente — Nacional — Rejeição eleitoral*

  • Lula (PT): 46,6%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 45,7%
  • Romeu Zema (Novo): 14,3%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 12,7%
  • Edmilson Costa (PCB): 12,6%
  • Pablo Marçal (PRTB): 10,8%
  • Renan Santos (Missão): 10,6%
  • Samara Martins (UP): 9,2%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 8,9%
  • Hertz Dias (PSTU): 8,5%
  • Wilson Grassi (Democrata): 8,0%
  • Augusto Cury (Avante): 7,8%
  • Clariana Barão (DC): 7,2%
  • Não rejeita nenhum: 0,5%
  • Não sabe: 3,8%

*A soma dos percentuais ultrapassa 100%, uma vez que cada participante poderia escolher mais de um candidato.

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1. 500 eleitores em todo o Brasil entre os dias 4 e 7 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07935/2026.

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