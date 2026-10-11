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Brasil

Lula e Flávio Bolsonaro apostam em agendas na capital paulista neste domingo

Presidente faz caminhada pela avenida Paulista, enquanto senador se encontra com aliados no Centro Histórico

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 10h49
O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Vittor Sales e Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Lula e Flávio Bolsonaro apostam em agendas na capital paulista neste domingo Priorize VEJA no Google

A campanha dos presidenciáveis neste domingo, 11, será focada em atos na capital paulista. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará de uma manifestação na Avenida Paulista, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) vai se encontrar com aliados no centro histórico de São Paulo.

A partir das 11h deste domingo, aliados do presidente Lula puxaram uma manifestação no entorno do Masp com o tema “vamos virar” e “salvar o Brasil do bolsonarismo”. O ato está sendo organizado por centrais sindicais e pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência Guilherme Boulos confirmou a presença de Lula no ato.

Flávio Bolsonaro terá uma agenda mais restrita com apoiadores. Ao lado do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) e do governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicano), ele vai se reunir com prefeitos da região metropolitana e, em seguida, com vereadores. Os dois encontros acontecem um em seguida do outro no centro histórico da capital paulista.

Vitorioso no primeiro turno, Flávio liderou as pesquisas de intenção de voto que foram publicadas na última semana. A pesquisa mais recente é a do Ipespe, divulgada no último sábado, 10. De acordo com os números do levantamento, Flávio tem 52,7% dos votos válidos, contra 47,3% do presidente — uma distância de 5,4 pontos percentuais. A primeira pesquisa que saiu no segundo turno é a do Datafolha, na quinta, 8. Os números do instituto mostraram um empate técnico entre os dois candidatos dentro da margem de erro. Confira os números dessas e de outras pesquisas aqui.

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Na tentativa de reverter o resultado do primeiro turno e consquistar vantagem sobre Flávio, a campanha de Lula está apostando em uma forte campanha digital. No começo da semana, o presidente convocou parlamentares recém-eleitos com forte influência nas redes para fazer frente ao bolsonarismo. A hasgtag “Lula na Paulista” lidera entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) neste domingo.

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