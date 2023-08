Lula e Dilma chegam à África do Sul com desafio de moeda comum aos Brics

O presidente Lula chegou nesta segunda-feira, 21, à África do Sul, onde vai participar da cúpula dos Brics — bloco econômico formado, além do país sede desta edição, por Brasil, Rússia, Índia e China. A série de encontros deve tratar de ao menos três temas importantes ao Brasil, entre eles a discussão de uma moeda comum a ser utilizada em transações comerciais entre os países membro. A ideia é que o Novo Banco de Desenvolvimento — conhecido como Banco dos Brics –, comandado pela ex-presidente Dilma Rousseff, escolha qual o possível câmbio a ser utilizado. Os demais assuntos no radar de Lula durante a cúpula dos Brics e a manifestação de Jair Bolsonaro sobre polêmicas das joias presidenciais e envolvimento com o hacker da Lava Jato são os temas do Giro VEJA desta segunda-feira.

