Lula é criticado por entidade após defender votos secretos no STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de críticas, depois de defender sigilo nas votações do Supremo Tribunal Federal (STF). Em nota divulgada nesta terça-feira, 5, o Instituto Não Aceito Corrupção disse que a declaração “causa profunda perplexidade” e classificou como “obviamente inadmissível” a sugestão do chefe do Planalto.

Durante sua live semanal, nesta terça, o presidente havia criticado a escalada de críticas e episódios de violência contra ministros do STF, e disse que “a sociedade não tem que saber como é que vota um ministro da Suprema Corte”.

“Para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito de a gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque, do jeito que vai, daqui a pouco um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe, porque tem um cara que não gostou de uma decisão dele”, afirmou Lula.

O instituto ressaltou, no entanto, que “o princípio da publicidade e o dever de transparência que dela decorre, no exercício do poder, vão muito além de meras imposições constitucionais”, mas “constituem-se em verdadeiro imperativo moral imposto aos governantes em todas as democracias modernas”. A entidade lembrou ainda da TV Justiça, canal aberto que existe desde 2002 “constituído justamente para permitir à sociedade o acompanhamento dos votos dos ministros“.

Continua após a publicidade

“A proposição, sem respaldo constitucional, vem na contramão da necessária constante prestação de contas de cada um dos integrantes dos três poderes à sociedade, exceção natural óbvia a temas judiciais que digam respeito à intimidade, que terão individualmente o sigilo decretado, caso a caso, se necessário. É obviamente inadmissível a hipótese de generalizar o sigilo para os votos”, diz outro trecho da nota.

Publicidade

Siga