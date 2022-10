Lula e Bolsonaro, tensão segundo a segundo

Atualizado em 30 out 2022, 18h42 - Publicado em 30 out 2022, 17h24

A polarização identificada na campanha eleitoral se expressa na apuração deste domingo, 30, nas urnas. O resultado, segundo a segundo, será rápido, diz o Tribunal Superior Eleitoral. A depender da região, a performance dos candidatos à Presidência muda, em tempo real, por conta da performance de cada um no estado contabilizado.

Confira a apuração do resultado do segundo turno das eleições 2022.

As regiões Nordeste e Sudeste são essenciais para os dois. No maior colégio eleitoral, São Paulo, a apuração começou agora, e Bolsonaro, candidato à reeleição, está à frente. Bem no início dos resultados, o presidente lidera a disputa também no Rio e em Minas.

No Sudeste, são 67 milhões de eleitores. A maior preocupação da campanha do ex-presidente Lula é que aumente o índice de abstenção no Nordeste – uma das últimas regiões a ser contabilizada – onde o grau já foi grande no primeiro turno.