Lula e Bolsonaro aparecem colados em nova pequisa

A nova pesquisa MDA, realizada entre 26 e 28 de outubro, mostra Lula e Jair Bolsonaro separados por fagulhas na disputa ao Palácio do Planalto. O petista lidera com 51,1% das intenções de voto enquanto o presidente tem 48,9%.

Em relação ao último levantamento do instituto, no dia 16 de outubro, Lula perdeu para Bolsonaro 2,4% dos votos. Entre os institutos que mais acertaram no primeiro turno, a lógica da disputa palmo a palmo prevalece nesta véspera do segundo turno.

O Paraná Pesquisas, outro instituto que acertou no primeiro turno, dá Lula e Bolsonaro colados: o petista tem 47,1% contra 46,3% do presidente. Vai ter emoção até o fim.