Lula diz que nunca viu lobista amiga de Lulinha, que já tirou fotos com ele
Petista negou envolvimento com Roberta Luchsinger, investigada pela PF por tráfico de influência
Entrevistado nesta quinta-feira, 27, pela TV Globo, o presidente Lula disse que nunca esteve nem conhece a lobista Roberta Luchsinger, investigada pela Polícia Federal por traficar interesses no governo petista ao lado de Lulinha, filho do presidente, e de Marcola, o ex-chefe de gabinete presidencial.
“Nunca vi e nem sei quem é essa mulher”, disse Lula ao ser questionado sobre mensagens em que Roberta relatada ter sido convidada pelo petista para compor o governo atual.
Lula negou, mas é fato que Roberta é uma figura frequente nos eventos da família presidencial e tornou-se conhecida por ser amiga de Lulinha, cuidar de suas finanças e até organizar viagens de luxo para o filho do presidente.