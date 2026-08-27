Lula diz que nunca viu lobista amiga de Lulinha, que já tirou fotos com ele

Entrevistado nesta quinta-feira, 27, pela TV Globo, o presidente Lula disse que nunca esteve nem conhece a lobista Roberta Luchsinger, investigada pela Polícia Federal por traficar interesses no governo petista ao lado de Lulinha, filho do presidente, e de Marcola, o ex-chefe de gabinete presidencial.

“Nunca vi e nem sei quem é essa mulher”, disse Lula ao ser questionado sobre mensagens em que Roberta relatada ter sido convidada pelo petista para compor o governo atual.

Lula negou, mas é fato que Roberta é uma figura frequente nos eventos da família presidencial e tornou-se conhecida por ser amiga de Lulinha, cuidar de suas finanças e até organizar viagens de luxo para o filho do presidente.

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