Lula diz a aliados que vai montar ‘novo governo’ e não um ‘governo de continuidade’

Em conversas recentes com aliados, o presidente Lula sinalizou que deseja montar “um novo governo” e não repetir nomes na Esplanada dos Ministérios que reforcem a ideia de um “governo de continuidade” do atual mandato.

Seria esse desejo de renovação e a dificuldade de encontrar quadros capacitados e fieis ao petismo que estaria impedindo o petista de sair divulgando os nomes do futuro ministério.

Segundo um interlocutor de Lula ouvido pelo Radar, o petista avalia mudar até 70% do primeiro escalão. “Ele quer montar um time mais forte”, diz esse interlocutor. “Lula não quer repetir erros. Por isso tem calma”, segue. A conferir.