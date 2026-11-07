Lula deve receber presidente do STJ para tratar de nomeações ao tribunal

Lula deve se reunir em breve como presidente do STJ, ministro Luis Felipe Salomão. O petista vai indicar três novos ministros ao tribunal em 2027.

As vagas de Og Fernandes, Antonio Saldanha e Marco Buzzi serão ocupadas por desembargadores dos Tribunais Regionais Federais, os TRFs.

O STJ formará uma lista com cinco nomes para que Lula escolha três.

O tribunal tem 33 ministros, que são escolhidos pelo presidente da República. A indicação do mandatário precisa ser aprovada pelo Senado. São os senadores que sabatinam os magistrados e autorizam a posse.

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As vagas no STJ são divididas da seguinte forma:

• 1/3 das vagas é de juízes dos Tribunais Regionais Federais (TRFs)

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• 1/3 das vagas para desembargadores dos Tribunais de Justiça (TJs)

• 1/3 divididos entre advogados e membros do Ministério Público (Federal, do Trabalho ou dos Estados)