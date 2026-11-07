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Brasil

Lula deve receber presidente do STJ para tratar de nomeações ao tribunal

Petista vai escolher pelo menos três novos integrantes para a Corte em 2027

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 12h01
Homem de meia-idade, cabelo castanho e óculos, vestindo terno escuro, camisa branca, gravata azul listrada e toga preta sobre os ombros, com expressão séria, caminhando em ambiente interno com outras pessoas desfocadas ao fundo
O presidente do STJ, ministro Luis Felipe Salomão, terá um encontro com Lula ainda neste ano (Gustavo Lima - STJ/Divulgação)
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Lula deve se reunir em breve como presidente do STJ, ministro Luis Felipe Salomão. O petista vai indicar três novos ministros ao tribunal em 2027.

As vagas de Og Fernandes, Antonio Saldanha e Marco Buzzi serão ocupadas por desembargadores dos Tribunais Regionais Federais, os TRFs.

O STJ formará uma lista com cinco nomes para que Lula escolha três.

O tribunal tem 33 ministros, que são escolhidos pelo presidente da República. A indicação do mandatário precisa ser aprovada pelo Senado. São os senadores que sabatinam os magistrados e autorizam a posse.

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As vagas no STJ são divididas da seguinte forma:

• 1/3 das vagas é de juízes dos Tribunais Regionais Federais (TRFs)

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• 1/3 das vagas para desembargadores dos Tribunais de Justiça (TJs)
• 1/3 divididos entre advogados e membros do Ministério Público (Federal, do Trabalho ou dos Estados)

 

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Superior Tribunal de Justiça - STJ
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