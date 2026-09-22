Lula deve dar recados a Trump em discurso na ONU nesta terça

O presidente Lula fará, nesta terça, o tradicional discurso na abertura da 81ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, preocupado em levar ao mundo uma mensagem em defesa do multilateralismo.

Mirando diretamente nas políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que conflagra o planeta a partir de uma guerra fiscal sem precedentes, Lula vai defender a soberania nacional e falará ainda de questões como a histórica posição brasileira de reforma do Conselho de Segurança da ONU, do combate ao crime organizado, meio ambiente e exploração de recursos naturais, como as terras raras.

O discurso de Lula não vai ignorar as tensões entre Brasil e Estados Unidos por causa de supostas tentativas de interferência nas eleições brasileiras. Ao contrário, o confronto faz parte da estratégia eleitoral de Lula, que pretende usar a visibilidade da tribuna da ONU como palanque contra Flávio Bolsonaro, a praticamente 12 dias do pleito.

A escalada das tensões também se dá por causa do escândalo no STF, envolvendo ministros que tiveram algum tipo de relação com Daniel Vorcaro.

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Lula deve criticar a possível tentativa do governo norte-americano de interferir em assuntos internos no Brasil, como a possível sanção de ministros do STF, e condicionantes apresentadas pela gestão de Trump na negociação do tarifaço.

Depois da fala de Lula, que deve começar por volta de 10h, será a vez do próprio Trump discursar na assembleia.