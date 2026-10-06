Lula desafia PL sobre fim da escala 6×1: ‘A máscara vai cair’

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Lula desafia Flávio Bolsonaro a tomar posição sobre a PEC que visa acabar com a jornada de trabalho 6×1 e implementar a 5×2. O presidente afirmou que o debate no Senado revelará quem realmente busca dignidade para o trabalhador, prometendo mais declarações nos próximos dias. Um teste de coragem para o PL.

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Em uma rápida manifestação nesta terça-feira, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desafiou o adversário neste segundo turno das eleições, Flávio Bolsonaro (PL), a “tomar decisão” sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6×1 e implanta o método 5×2 (cinco dias de trabalho e dois de descanso).

“Meu adversário vai ter que tomar decisão. Se ele vai mandar a bancada do partido dele votar favoravelmente ao fim da jornada 6×1. Na hora que o Senado começar a votar, a máscara vai começar a cair. A gente vai ver quem efetivamente quer que o povo tenha uma vida mais digna, que descanse mais, que possa cuidar mais da família, ou se vai estabelecer essa jornada em que as pessoas têm só um dia para descansar”, disse o petista. Lula afirmou que dará mais entrevistas nos próximos dias.

Lula afirmou ainda que o “PL vai ter que mostrar se tem coragem ou não”. “Agora chegou o ‘dia D’. Vai ter que dizer se vai ou não vai votar”, disse Lula. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou nesta terça-feira a retomada da discussão da PEC que trata do fim da escala de trabalho 6×1 e sinalizou que a votação em primeiro turno poderá ocorrer na próxima semana.Mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro afirmou defender que o trabalhador negocie o horário para desempenhar suas funções junto aos empregadores.