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Brasil

Lula desafia PL sobre fim da escala 6×1: ‘A máscara vai cair’

Proposta é uma das apostas de petista de olho na eleição do próximo dia 25

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 19h26 | Atualizado em 6 out 2026, 19h43
Lula, de camisa cinza, fala ao microfone com a mão direita gesticulando, ladeado por três homens em um evento político. Ao fundo, um painel com LULA VICE ALCKMIN e PRESIDENTE LULA
Lula durante rápida conversa com jornalistas  (Lula / Youtube/Reprodução)
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Lula desafia PL sobre fim da escala 6×1: ‘A máscara vai cair’ Priorize VEJA no Google

Em uma rápida manifestação nesta terça-feira, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desafiou o adversário neste segundo turno das eleições, Flávio Bolsonaro (PL), a “tomar decisão” sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6×1 e implanta o método 5×2 (cinco dias de trabalho e dois de descanso).

“Meu adversário vai ter que tomar decisão. Se ele vai mandar a bancada do partido dele votar favoravelmente ao fim da jornada 6×1. Na hora que o Senado começar a votar, a máscara vai começar a cair. A gente vai ver quem efetivamente quer que o povo tenha uma vida mais digna, que descanse mais, que possa cuidar mais da família, ou se vai estabelecer essa jornada em que as pessoas têm só um dia para descansar”, disse o petista. Lula afirmou que dará mais entrevistas nos próximos dias.

Lula afirmou ainda que o “PL vai ter que mostrar se tem coragem ou não”. “Agora chegou o ‘dia D’. Vai ter que dizer se vai ou não vai votar”, disse Lula. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou nesta terça-feira a retomada da discussão da PEC que trata do fim da escala de trabalho 6×1 e sinalizou que a votação em primeiro turno poderá ocorrer na próxima semana.Mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro afirmou defender que o trabalhador negocie o horário para desempenhar suas funções junto aos empregadores.

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