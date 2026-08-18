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Brasil

Lula decreta luto de 3 dias pelas mortes de Glória Menezes e Laura Cardoso

Atrizes faleceram com um dia de diferença

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 18h28 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h48
Duas mulheres idosas em fotos lado a lado. À esquerda, uma senhora de cabelos loiros curtos, sorrindo, usando blusa floral preta e colares. À direita, outra senhora de cabelos castanhos curtos, sorrindo, vestindo blusa branca e segurando um papel, com unhas pintadas de vermelho
Glória Menezes e Laura Cardoso (Instagram/Reprodução)
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Lula decreta luto de 3 dias pelas mortes de Glória Menezes e Laura Cardoso Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de três dias em razão da morte das atrizes Glória Menezes e Laura Cardoso, dois ícones da dramaturgia brasileira. A medida foi anunciada nesta terça-feira, 18, após a morte de Glória, aos 91 anos. Laura morreu aos 98 anos, na segunda-feira, 17.

“Hoje perdemos Glória Menezes e Laura Cardoso, duas de nossas mais importantes atrizes, cujas carreiras se confundem com a história da dramaturgia brasileira. Por cerca de sete décadas, elas estiveram presentes em palcos e telas, sempre cativando o público com seu talento e seu carisma. Pioneiras da televisão, deixaram seu legado em dezenas de novelas, além do teatro e do cinema. E as trajetórias que percorreram ao longo da vida artística seguem servindo de exemplo para atrizes e atores que hoje fazem nossa produção cultural ser tão respeitada ao redor do mundo. Em sinal de reconhecimento e gratidão a tudo o que Glória e Laura fizeram pela cultura brasileira, decreto luto oficial de 3 dias”, escreveu em uma rede social.

A coincidência das mortes, com apenas um dia de diferença, provocou uma onda de homenagens no meio artístico. Colegas de profissão ressaltaram a importância das duas para a história da dramaturgia nacional e relembraram personagens que marcaram a televisão brasileira.

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