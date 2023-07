Lula dá aval a nomes do Centrão, mas Saúde está blindada

Ainda em Bruxelas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já aprovou os dois nomes do Centrão, os deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), mais cotados para assumirem ministérios no governo. Os dois foram recebidos nesta terça-feira pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em reuniões distintas, e aguardam a definição sobre que pasta vão chefiar. Mas receberam, de Padilha, um recado em comum: não será o Ministério da Saúde que, neste momento, está blindado e é comandado por Nísia Trindade.

Líder do PP, Fufuca tem sido apresentado por seu partido como um candidato a assumir o Desenvolvimento Social, hoje ocupado por Wellington Dias. Em discursos públicos, no entanto, Lula tem buscado proteger a pasta, tratada como importante para o governo. Costa Filho, por sua vez, é cotado para os Esportes, no cargo hoje ocupado por Ana Moser.

A novela do Ministério do Turismo se encerrou, mas o personagem segue em alta em Brasília. A ex-ministra Daniela Carneiro será vice-líder do governo. Independentemente disso, as idas do presidente do Republicanos no Estado do Rio, Wagner Carneiro, marido de Daniela, seguem. O prefeito de Belford Roxo tem discutido ainda os benefícios que ganhará em troca da ministra. O cargo foi para Celso Sabino, do União Brasil.

