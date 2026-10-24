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Brasil

Lula chama Flávio Bolsonaro de candidato de ‘mais baixo nível’ durante ato no Rio

Presidente criticou adversário em caminhada com apoiadores em Copacabana, na véspera do segundo turno das eleições

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 12h39 | Atualizado em 24 out 2026, 12h41
Multidão em manifestação política, com muitas bandeiras vermelhas e algumas do Brasil, agitando-as. Um homem de camisa azul clara e boné vermelho está em pé sobre uma estrutura elevada, braços erguidos, sorrindo para a multidão.
Brazil's President and presidential candidate Luiz Inacio Lula da Silva of the Workers' Party (PT) holds a copy of the Brazilian Constitution and waves a Brazilian flag during a rally on Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil, on October 24, 2026, ahead of the presidential election runoff. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) (Mauro Pimentel/AFP)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL), seu adversário na disputa pela Presidência da República, durante um ato de campanha realizado neste sábado, 24, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em entrevista à imprensa, o petista classificou o rival como “o candidato de mais baixo nível que já disputei eleições na vida”, segundo informações da AFP.

Lula também voltou a associar o adversário às milícias e afirmou que sua eleição representaria um risco para o país. “Não pode levar um miliciano para dentro do Palácio do Planalto”, declarou o presidente. A afirmação representa uma acusação política feita pelo candidato, e não uma conclusão judicial sobre Flávio Bolsonaro.

O presidente demonstrou confiança no resultado da votação deste domingo, 25, e destacou a mobilização de seus apoiadores na reta final da campanha. “Eu tenho que agradecer o povo brasileiro. O povo assumiu para si a responsabilidade de fazer campanha, e hoje temos um exército de democratas nesse país”, afirmou.

Caminhada reúne apoiadores em Copacabana

O ato começou na manhã deste sábado, com concentração na altura do Posto 5 da Avenida Atlântica, na zona sul do Rio. A manifestação reuniu apoiadores do presidente ao longo da orla, em meio ao forte calor.

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Segundo a AFP, alguns participantes passaram mal durante a mobilização e precisaram de atendimento médico. O evento foi organizado como uma das últimas atividades de rua da campanha de Lula antes da votação. A caminhada ocorre após o último debate presidencial, realizado na noite de sexta-feira, 23, e em um momento decisivo para os dois candidatos. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%.

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O presidente tem buscado ampliar a mobilização de seus eleitores nesta reta final. Durante o ato, destacou a importância da participação popular tanto para a campanha quanto para um eventual novo mandato.

Depois do compromisso no Rio de Janeiro, Lula seguirá para São Paulo, onde participará de uma caminhada na Avenida Paulista, prevista para as 16h deste sábado. A expectativa é de que o presidente esteja acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), além de aliados políticos e integrantes de sua campanha. No domingo, Lula deverá votar em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e acompanhar a apuração dos votos em São Paulo. O segundo turno será disputado entre Lula e Flávio Bolsonaro, com a definição do próximo presidente da República para o mandato que começa em janeiro de 2027.

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