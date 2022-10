Lula cancela agenda em Joinville, uma das cidades mais bolsonaristas de SC

17 out 2022, 18h41

Lula iria participar nesta semana de uma caminhada em Joinville, maior cidade de Santa Catarina e, nestes tempos, um território marcadamente bolsonarista.

Em agendas na cidade, Eduardo Bolsonaro chegou a apelidar o lugar de “Texas brasileiro”, por causa da ampla adesão à política armamentista de Jair Bolsonaro.

Na cidade, um movimento bolsonarista havia se formado para que apoiadores do presidente hostilizassem Lula em sua passagem. A campanha petista confirmou o cancelamento da agenda alegando questões de logística. O petista estará no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro nesta semana.

