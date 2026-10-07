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Brasil

Lula autoriza entrada de 350 militares da Argentina para exercício no RS

Combatentes do país vizinho treinarão por uma semana em Rosário do Sul (RS) com armas, aeronaves e veículos blindados

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 09h11 | Atualizado em 7 out 2026, 11h50
Jovens soldados brasileiros, com boinas e uniformes camuflados, marcham em fila durante um desfile militar ao ar livre
Desfile cívico-militar de 7 de setembro de 2026 em Rosário do Sul (RS), a cerca de 250 km da fronteira com a Argentina (Prefeitura de Rosário do Sul/Divulgação)
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Lula autoriza entrada de 350 militares da Argentina para exercício no RS Priorize VEJA no Google

No próximo sábado, 10, o Brasil receberá 350 militares da Argentina para a realização de um treinamento militar conjunto. O decreto publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 7, é assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

Conforme o documento, os militares do país vizinho atuarão por uma semana em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, que fica a cerca de 250 quilômetros de distância da fronteira entre Brasil e Argentina. A chegada dos combatentes elevará temporariamente em 1% a população do pequeno município gaúcho, que tem hoje cerca de 36.630 habitantes, conforme dados do Censo Demográfico de 2022.

Batizado de Arandu, o treinamento conjunto entre Brasil e Argentina é descrito como um exercício de adestramento — isto é, uma simulação tática de operações de combate. O destacamento de 350 militares chegará ao território gaúcho com “aeronaves, veículos, armamentos, acessórios, munições, optrônicos, dispositivos ópticos e sensores e equipamentos de comando, controle e comunicação”, segundo o decreto presidencial.

Apesar de tensões, Brasil e Argentina mantêm cooperação militar desde 1978

Mesmo com momentos de atritos diplomáticos entre os governos de Brasil e Argentina — a exemplo das atuais tensões ideológicas que contrapõem os presidentes Lula e Javier Milei –, a cooperação militar entre os dois países é rotineira e ocorre formalmente há quase 50 anos.

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O primeiro exercício conjunto oficial entre Brasil e Argentina, o treinamento naval batizado de Operação Fraterno, começou em 1978 e teve sua trigésima nona fase realizada em agosto de 2026. Há cerca de dois meses, as Forças Armadas brasileiras enviaram 450 militares à região entre Puerto Belgrano e Mar del Plata, no país vizinho, além de mobilizar duas embarcações brasileiras fragata — a fragata Tamandaré e o submarino Humaitá, da Marinha — para a operação.

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