Lula ataca a TV Globo ao dizer que emissora tem raiva porque ele acabou com as bets

Ler Resumo





Durante ato em MG, Lula atacou a TV Globo, acusando-a de ter raiva dele pela prisão de Vorcaro e por medidas de seu governo. O petista declarou que a emissora está “sob suspeição” e “não merece confiança”, mencionando ainda investigações que ligam seu filho, Lulinha, a desvios no INSS.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Durante ato de campanha em Minas Gerais nesta sexta-feira, 16, o candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez ataques contra a TV Globo para seus apoiadores. De acordo com o petista, a emissora tem raiva dele porque ele acabou com as bets. O petista não deu detalhes sobre a acusação contra o veículo de comunicação.

Segundo as declarações do petista, “Flávio [Bolsonaro] almoçou com a direção da Globo no dia da entrevista dele. Certamente, a Globo está com raiva de mim porque eu acabei com as bets e ela (Globo) tinha as bets. Certamente, a Globo está com raiva de mim porque nós aprovamos o fim da escala 6 por 1”, disse o petista, enquanto caminhava em um carro pelas ruas de Ipatinga, interior mineiro. “Certamente, ela está com raiva de mim porque sabe que eu vou dar o transporte gratuito no fim de semana para o povo brasileiro poder passear com sua família. Ela deve estar com raiva porque ela sabe que fomos nós que prendemos o Vorcaro”, completou.

Daniel Vorcaro está preso acusado de fraudes bilionárias enquanto era dono do Banco Master — ele também proporcionou, segundo investigações da Polícia Federal, regalias a diversos nomes do mundo político — o que inclui aliados de Lula e Flávio Bolsonaro (PL).

Ao terminar a caminhada com apoiadores, Lula afirmou que a Globo está “sob suspeição”. “Não merece confiança”, disse. O petista disse ainda que ele e seus aliados devem enfrentar “a bandeira americana, enfrentar o presidente (dos Estados Unidos, Donald) Trump, o (presidente da Argentina, Javier) Milei, o careca que roubou o INSS, enfrentar o (Daniel) Vorcaro que roubou 60 bilhões, enfrentar a extrema direita”.

Continua após a publicidade

A Polícia Federal investiga se Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República, se beneficiou de relações com acusados de desvios no INSS. Na CPMI do Congresso Nacional, os integrantes da comissão chegaram a sugerir a prisão do empresário — o que não ocorreu — por risco de fuga. Hoje, Lulinha está na Espanha.