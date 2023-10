Lula anunciará medidas sobre segurança no Rio na semana que vem, diz Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta quarta-feira, 25, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve apresentar medidas sobre a segurança no Rio de Janeiro na semana que vem.

Segundo Dino, serão apresentados ao presidente estudos sobre a utilização das Forças Armadas em fronteiras terrestres, portos e aeroportos. A declaração de Dino aconteceu após sua reunião com Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, José Múcio, da Defesa, e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. “A diretriz que o presidente Lula fixou para a equipe é para nós trabalharmos esse modelo para na próxima semana ele fazer os anúncios.”

O Rio está em estado de atenção desde a segunda-feira, quando 35 ônibus e um trem foram incendiados como retaliação à morte, pela polícia, de Matheus Rezende, número dois da maior milícia da cidade.

Segundo Dino, as Forças Armadas não serão empregadas no Rio nas divisas com outros estados — o que se discute é sua atuação nas fronteiras de outros estados com outros países, por causa do tráfico de armas e drogas que pode vir a abastecer os grupos criminosos que agem no território fluminense.

O ministro afirmou que a “questão central para vencer milícias e organizações criminosas envolve o conjunto que estamos trabalhando: inteligência, tecnologia e capitalização”.

