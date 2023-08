Lula anuncia investimento bilionário no Rio e volta a criticar Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar, nesta quinta-feira, 10, a gestão de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), durante discurso na cidade do Rio. O chefe do Planalto está na capital carioca para o anúncio de um pacote de investimentos, o que inclui o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD) e do governador do Rio, Cláudio Castro (PL). Ao discursar, Lula criticou a gestão econômica de Bolsonaro, chamado de “negocionista”. O petista voltou a atribuir ao ex-presidente responsabilidade pelo grande número de mortes em decorrência da Covid-19 no país. “O homem que insuflou a sociedade a não tomar vacina”, afirmou.

“Vocês sabem o significado do PAC na periferia do Rio de Janeiro, a importância do óleo e gás. Tudo isso acabou em seis anos. O BNDES tinha deixado de ser um banco de investimento porque todos os recursos eram devolvidos para o Guedes fazer não sei o que. A Caixa Econômica ficou esvaziada porque teve um presidente que., em vez de trabalhar, ficava fazendo assédio. Estou vindo ao Rio de Janeiro para falar para o nosso prefeito Eduardo Paes é nosso governador Cláudio Castro que estou de volta pra ajudar o estado do Rio. É o que vamos fazer na educação, na saúde, e na habitação, porque o Minha Casa Minha Vida voltou, para fabricar dois milhões de casas. O povo não quer casa verde e amarela, mas pintada da cor e do jeito que ele quiser. A fase da mentira acabou”, disse Lula, ao lembrar dos casos de assédio envolvendo o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

A agenda aconteceu em Campo Grande, bairro mais populoso do país, na Zona Oeste da capital carioca. Na capital, Lula teve 47% dos votos, contra 52% de Bolsonaro. O estado, além de reduto do ex-presidente, teve perfil eleitoral mais próximo do bolsonarismo nas últimas eleições.

Pacote de investimentos

O governo federal, por meio do ministro de Cidades, Jader Filho, anunciou que vai entregar R$ 820 milhões para a construção de um Anel Viário no local, além de injetar R$ 1,8 bilhão para recuperar o sistema do BRT, com foco na linha voltada para essa região.

Aos agradecer pelos recursos, Paes disse que Lula é o “único líder nacional que tem dimensão da importância do Rio de Janeiro para o Brasil e ressaltou seu “espírito republicano”, mesmo quando os dois não estão no mesmo lado da política. “Olhando pra trás, tudo o que você fez pelo Rio, poder ver você de volta e voltando a fazer tanto pelo Rio de Janeiro. Lembro da eleição no ano passado: muita gente que pediu voto do presidente Lula chamava atenção para os perigos institucionais, a falta de empatia, mas eu chamava a atenção para uma coisa que ninguém pode negar. Nunca ninguém fez tanto pelo Rio de Janeiro como presidente Lula fez. Hoje estamos aqui no ‘Lula Day’”, disse Paes, que também saudou o governador Cláudio Castro, sob palmas de Lula.

O governador do Rio, inclusive, foi alvo de acenos do presidente. “Encontramos um país com 14 mil obras paralisadas. Quatro mil eram na área da educação. Pra começar a governar, chamei os 27 governadores a Brasília. E quero agradecer ao governador do Rio por ter ido. Quando a gente ganha as eleições, não consegue governar se não conversar com prefeitos e governadores. Não vou numa cidade porque o prefeito é de um partido simpático, mas porque o povo está precisando do presidente da República”, disse o petista.

Na reestruturação do sistema BRT, os recursos serão usados pra a compra de cerca de 700 novos ônibus, assim como para a construção de terminais e garagens públicas. Os recursos virão de operações de crédito com o Banco do Brasil, no valor de R$ 1,2 bilhão, e com a Caixa Econômica Federal, de R$ 645 milhões. Também haverá recursos para a estrutura ainda em construção, mais próxima ao Centro da cidade e que vai até o entorno da Rodoviária Novo Rio.

Projetado de olho nas Olimpíadas de 2016, o sistema BRT é alvo de críticas reiteradas no Rio. Com ônibus antigos e depredados, a frota não tem comportado o contingente de pessoas nem o fluxo nos horários de pico. Nas regiões mais precárias, há, inclusive, estações fantasmas, motivo de preocupação na população. O assunto tem sido tratado pelo prefeito do Rio, que tem buscado renovar os veículos para reduzir o problema.

Em seguida, para a tarde desta quinta, está prevista outra agenda conjunta entre Lula e Paes. A dupla visita às obras do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), o IMPA Tech, na região do Porto Maravilha. A obra está prevista para ser finalizada ainda neste semestre.

O presidente subiu ao palco ao lado do prefeito e do governador do Rio, Cláudio Castro (PL). Aliado de Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado e correligionário do ex-presidente, Castro tem buscado se desvincular da imagem bolsonarista, e feito acenos ao governo Lula. De cara fechada a maior parte do tempo no palanque, no entanto, Castro foi vaiado e viveu clima de isolamento durante a agenda, com pouco contato com os pares. Ao ouvir as vaias, no entanto, o governador foi defendido pelo presidente.

O ato contou com presença dos secretários de Paes, além de deputados estaduais e federais, como o petista Lindbergh Farias e Pedro Paulo (PSD), aliado de primeira hora do prefeito do Rio. O vice-governador Thiago Pampolha também subiu no palanque, onde estava lm ainda a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano e o presidente nacional do BNDES, Aloizio Mercadante. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, também esteve presente, assim como o secretário de Assuntos Federativos, André Ceciliano.

Imbróglio com Santos Dumont

Alvo de pressão de Eduardo Paes desde o início do mandato de Lula, a redução dos voos no aeroporto Santos Dumont, em busca de retomar o fluxo no aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, foi tema de desentendimentos da Prefeitura com o governo federal. Defensor de uma solução rápida para o problema, Paes tem pedido que Lula assine portaria pra regulamentar as restrições. Já o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, prefere que a medida seja implementada via projeto de lei, com tramitação no Congresso, o que alongaria o tempo até as mudanças serem aplicadas na prática.

O tema será discutido entre Paes e Lula, em reunião fechada junto às suas respectivas comitivas. O prefeito já afirmou que gostaria que o presidente exercesse sua prerrogativa, como chefe do Planalto, para passar por cima de França e optar por resolver a situação com a portaria. Em seu discurso, Paes disse que o problema seria resolvido com o petista.

De olho em 2024

Aliado político de Lula nas eleições presidenciais no ano passado, Paes organizou comícios e fez campanha pra o presidente especialmente no segundo turno, no Rio, o que reaproximou os dois. A aliança passa também pelo vice-presidente nacional do PT e deputado federal Washington Quaquá, hoje próximo do prefeito do Rio. O partido de Lula também integra, hoje, a Prefeitura do Rio, por meio da secretária de Meio Ambiente e Clima, Tainá de Paula.

Paes, hoje pré-candidato à reeleição, espera ter o apoio do PT na empreitada. O partido, por outro lado, cobra do prefeito o vice da chapa. Um possível acordo poderia acabar empurrando o prefeito, alinhado ao centro, mais em direção à centro-esquerda, em um estado cuja população é, em sua maioria, mais conservadora. Por isso, a expectativa é que Paes venda o posto com preço alto. Além disso, ele pensa em concorrer, em 2026, a governador do estado, o que entregaria a prefeitura de bandeja ao seu vice, se for reeleito.

