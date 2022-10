Lula afirma que, se eleito, fará somente um mandato

Atualizado em 25 out 2022, 12h33 - Publicado em 25 out 2022, 12h15

Por Gustavo Silva

Em publicação feita no perfil oficial do Twitter, o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acenou para sucessor ou para viabilização de terceira via, ao afirmar que “se eleito, serei um presidente de um mandato só”. A mobilização do petista aponta para o investimento do PT em criar uma figura de sucessão a Lula que tenha o mesmo apelo ao público fiel ao partido. Também sinaliza para a possibilidade de uma candidatura competitiva da terceira via em futuras eleições. “Os líderes se fazem trabalhando, no seu compromisso com a população”, defendeu o ex-presidente.

Na reta final para a campanha do segundo turno das eleições de 2022, Lula fez coligações com Simone Tebet (MDB), figura considerada como representante da terceira via no primeiro turno, que abraçou a campanha do candidato. Outro movimento estratégico foi aliança com Geraldo Alckmin (PSB) como vice. Isso não significa que ela nenhum dos dois serão os “queridinhos” de Lula, caso seja confirmado pleito favorável a ele, mas aponta uma guinada da postura do petista, que defendeu candidaturas petistas em todos as eleições desde a redemocratização.

Em 2018, o então candidato à presidência pelo PSL Jair Messias Bolsonaro também defendeu que faria um governo de apenas um mandato, mas concorre à reeleição neste ano de 2022. Quando questionado, em diversos momentos, o mandatário explicou que o motivo da candidatura a um novo pleito é para “afastar o PT do poder”.

Eu se eleito serei um presidente de um mandato só. Os líderes se fazem trabalhando, no seu compromisso com a população. — Lula 13 (@LulaOficial) October 25, 2022