Lula acena ao mercado, promete responsabilidade fiscal e alfineta Flávio Bolsonaro em pronunciamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez acenos ao mercado financeiro e alfinetou Flávio Bolsonaro (PL) em pronunciamento na noite deste domingo. Em seu primeiro discurso desde a vitória sobre o senador que fugiu para os Estados Unidos, o petista reforçou o compromisso com a responsabilidade fiscal, manifestou preocupação com a trajetória da dívida pública e prometeu ampliar os investimentos no país. Sem citar nominalmente o adversário, também fez referências à saída de Flávio do Brasil após a derrota eleitoral.

“A trajetória da dívida pública me preocupa, por isso reforço meu compromisso com a responsabilidade fiscal. Queremos elevar os investimentos para mais de 20% do PIB em parceria com a iniciativa privada. Para isso, vamos reduzir os juros”, afirmou.

O pronunciamento ocorreu às vésperas da primeira viagem internacional de Lula após a reeleição. O presidente embarca nesta segunda-feira para participar da COP31, na Turquia, e depois seguirá para a cúpula da ASEAN, nas Filipinas. Durante sua ausência, os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti, deverão trabalhar na elaboração de medidas para equilibrar as contas públicas.

Embora tenha reafirmado o compromisso com o ajuste fiscal, Lula não apresentou propostas concretas para conter o avanço da dívida. A expectativa entre auxiliares é que as medidas sejam discutidas após seu retorno ao Brasil, quando o presidente deverá voltar a se reunir com a equipe econômica e economistas para definir as iniciativas que pretende implementar no próximo mandato.

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Sem mencionar Flávio, Lula afirmou que nunca abandonou suas responsabilidades.

“Nunca fugi dos compromissos, críticas ou abandonei meu país. O Brasil não é lugar para quem foge da sua responsabilidade”, declarou.

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A referência foi precedida por outra passagem interpretada como uma alfinetada ao senador. Ao agradecer a vitória eleitoral, Lula recorreu a uma expressão do Hino Nacional para destacar o resultado das urnas.

“Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus e ao povo a honra de governar pela quarta vez. Foi a vitória da democracia, foi emocionante ver a democracia liderar a mudança pelo sonho de dias melhores. O verdadeiro nacionalismo mobilizou. Fomos às ruas pelo nosso futuro. Um filho do Brasil não foge à luta”, disse.

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Lula também acusou as grandes empresas de tecnologia de tentarem interferir no processo eleitoral por meio da disseminação de informações falsas. Segundo o presidente, a atuação das plataformas não foi suficiente para impedir sua vitória.

“As big techs tentaram interferir dando visualização com conteúdos com fake news, mas não conseguiram”, afirmou.

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Ao abordar o cenário institucional, o presidente defendeu a ampliação do diálogo político e indicou que pretende colocar em discussão mudanças no sistema político e no Judiciário. Lula afirmou que as instituições precisam recuperar a confiança da população, em um aceno à necessidade de pacificação do país após a disputa eleitoral.

“O Brasil precisa debater com urgência uma reforma política e do Judiciário. Chegou a hora, o Judiciário precisa recuperar a sua credibilidade”, declarou.

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O petista também reiterou a intenção de cumprir os compromissos assumidos durante a campanha, preservar as políticas sociais e ampliar os investimentos em educação, que apontou como condição para o desenvolvimento econômico. Lula afirmou que o Brasil caminha para se tornar a oitava maior economia do mundo e defendeu mudanças na política de ensino.

Ao final, Lula sinalizou que pretende definir ainda neste ano as mudanças que orientarão seu próximo mandato, mas deixou para depois da viagem internacional as decisões mais sensíveis da agenda econômica.