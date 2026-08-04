Lula abre mão de sabatina do grupo Globo e indica tendência na atual campanha

A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de não participar da rodada de sabatinas promovida pelo portal de notícias G1 e pelo canal GloboNews, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) ainda mantém indefinida a sua presença, somada à possibilidade de não participarem também dos debates na TV, reacende uma discussão que vai além da agenda eleitoral: até que ponto um candidato pode abrir mão do confronto público sem pagar um preço eleitoral?

Os dois principais nomes da disputa caminham para deixar vazio um dos espaços mais relevantes das campanhas eleitorais: o das sabatinas e debates. Lula já informou que não comparecerá à entrevista marcada pelos veículos do grupo Globo para esta terça-feira, 4.

Flávio Bolsonaro, convidado para a próxima segunda-feira, 10, ainda não confirmou presença. Renan Santos (Missão), no dia 5; Romeu Zema (Novo); no dia 6; e Ronaldo Caiado (PSD), no dia 7, aceitaram o convite.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Ausência de Flávio pode beneficiar outros candidatos de direita

A estratégia foi tema da mais recente rodada do Painel Narrativo Semanal do Instituto Democracia em Xeque (DX), que ouviu eleitores pendulares — aqueles que votaram em Jair Bolsonaro em 2018, em Lula em 2022 e seguem sem decisão consolidada para 2026. O levantamento mostra que a ausência nos debates e sabatinas é vista com incômodo pelos entrevistados, mas produz efeitos distintos sobre cada candidatura.

Lula já chega ao primeiro turno com um repertório conhecido pelo eleitor, que, segundo o estudo do Instituto DX, afirmou já conhecer seu jeito de fazer política. Nesse contexto, parte dos entrevistados interpreta sua ausência como um cálculo de autopreservação diante da expectativa de que seria o principal alvo dos adversários. Ainda assim, a decisão amplia a impressão de que o presidente está excessivamente protegido e reduz oportunidades para apresentar propostas e responder diretamente aos eleitores.

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Para Flávio Bolsonaro, contudo, a lógica é diferente. O levantamento conclui que o senador ainda precisa convencer o eleitorado de que possui identidade própria, propostas consistentes e capacidade de liderar independentemente do legado do pai. Sua ausência, portanto, tende a ser percebida como mais custosa justamente porque impede essa construção. Ao longo do relatório, os participantes afirmam repetidamente que ainda não conhecem suficientemente o candidato nem suas ideias para o país.

Na avaliação de Beto Vasques, fundador do Instituto Democracia em Xeque, essa diferença decorre da forma como o eleitor indeciso passou a enxergar o primeiro turno. “Na cabeça desse eleitor, o primeiro turno funciona quase como uma primária da direita”, resume.

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A leitura é que Lula já aparece como um candidato praticamente consolidado para a etapa seguinte da disputa, enquanto Flávio — que, apesar de ser o rival mais competitivo de Lula, tem vários concorrentes à direita — ainda precisa se comparar com outros nomes do campo conservador, apresentar propostas, explicar controvérsias recentes e demonstrar autonomia política sem se apoiar no nome do pai.

O estudo também registra um ponto comum entre os grupos pesquisados: independentemente das estratégias eleitorais, há frustração com a possibilidade de os candidatos deixarem de participar dos principais espaços de confronto público. Para os entrevistados, debates e sabatinas continuam sendo momentos importantes para testar preparo, capacidade de reação sob pressão e compromisso com a prestação de contas ao eleitor.