Luiz Gastão Bittencourt, da Fecomércio Ceará, sofre nova derrota no TCU

O vice-presidente administrativo da CNC e presidente licenciado da Fecomércio Ceará, Luiz Gastão Bittencourt, sofreu nova derrota no TCU no julgamento das contas do Sesc/CE. O Tribunal recusou os argumentos de defesa e manteve a decisão de pagamento de multa de 60 000 reais a Bittencourt, por causa de irregularidade encontrada na gestão do Sesc.

O TCU considerou irregular a aquisição de 26 salas comerciais no Edifício The White Tower, da Lotil Construções, no valor de R$ 12,5 milhões de reais, além de obras de adequação cujo valor ultrapassou 5 milhões. O TCU também manteve a multa de 30 000 mil para a diretora regional do SESC/CE, Antônia Regina Pinho da Costa Leitão, por causa das mesmas irregularidades.

Em dezembro de 2017, VEJA já havia noticiado a reprovação das contas de Gastão Bittencourt pelo TCU.