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Brasil

Luiz Fux vai relatar pedido de revisão criminal de condenado pela trama golpista

Ministro apresentou voto divergente na Primeira Turma em julgamentos de outros réus por tentativa de golpe

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 10h01
Ministro de cabelos grisalhos e óculos, vestindo toga preta, terno azul-marinho e gravata azul estampada, sentado em mesa de madeira com documentos, notebook e microfone. Ao fundo, bandeira do Brasil.
O ministro Luiz Fux, durante sessão da Segunda Turma do STF (Victor Piemonte/STF)
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Luiz Fux vai relatar pedido de revisão criminal de condenado pela trama golpista Priorize VEJA no Google

O ministro Luiz Fux, do STF, foi sorteado relator de um pedido de revisão criminal do tenente-coronel do Exército Rafael Martins de Oliveira, condenado a 21 anos de prisão em um dos processos da trama golpista.

A defesa de Oliveira tenta anular sua condenação ou, pelo menos, reduzir a pena.

Os advogados apelaram a diversos argumentos, como o impedimento e a suspeição do relator, ministro Alexandre de Moraes, e a incompetência do STF para analisar o caso.

Fux foi o único ministro a divergir nos julgamentos das duas primeiras ações penais da trama golpista, no ano passado, na Primeira Turma do STF. Depois, contudo, deixou o colegiado e não participou das análises seguintes, incluindo a do processo que condenou Oliveira e outros militares.

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