Luiz Fux vai relatar pedido de revisão criminal de condenado pela trama golpista

O ministro Luiz Fux, do STF, foi sorteado relator de um pedido de revisão criminal do tenente-coronel do Exército Rafael Martins de Oliveira, condenado a 21 anos de prisão em um dos processos da trama golpista.

A defesa de Oliveira tenta anular sua condenação ou, pelo menos, reduzir a pena.

Os advogados apelaram a diversos argumentos, como o impedimento e a suspeição do relator, ministro Alexandre de Moraes, e a incompetência do STF para analisar o caso.

Fux foi o único ministro a divergir nos julgamentos das duas primeiras ações penais da trama golpista, no ano passado, na Primeira Turma do STF. Depois, contudo, deixou o colegiado e não participou das análises seguintes, incluindo a do processo que condenou Oliveira e outros militares.