Ministro do STF, Luiz Fux tomará posse, na manhã nesta quinta, como titular da cadeira 30 da Academia Brasileira de Direito Constitucional, em Curitiba (PR).

Ex-presidente do Supremo, Fux é doutor em Direito Processual Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor titular da universidade.

Além da posse, Fux fará uma conferência de abertura do evento com o tema Jurisdição Constitucional e Separação de Poderes.