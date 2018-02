Ludmilla estreia em Carnaval de rua com Nego do Borel e Jojo

A cantora Ludmilla estreia em seu primeiro bloco no Carnaval de rua do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira. O ‘Fervo da Lud’ partiu às 9h da Rua Primeiro de Março, no Centro, arrastando multidões. A folia contou com participação de famosos como Nego do Borel, Jojo Toddynho, Ferrugem e os grupos Clareou e Vou pro Sereno.

Ludmilla subiu no trio elétrico e comentou com surpresa o “mar de gente” que a acompanhava. Segundo a organização, mais de 600.000 pessoas ocupam a rua.

No meio da apresentação, a cantora deu bronca em foliões que começavam um tumulto. “Mete o pé”, começou, impaciente. “Tá atrapalhando nosso pagode aqui.”