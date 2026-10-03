Luciano Huck ofereceu a Daniel Vorcaro parceria envolvendo o ‘Familhão’

Numa conversa encontrada pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, Luciano Huck oferece ao dono do Banco Master, em meados de 2024, a possibilidade de fazer negócios com o Familhão, um clube de benefícios por assinatura mensal associado ao apresentador da Globo.

Nesta semana, quando o Radar revelou as mensagens de Vorcaro, o apresentador alegou que todas as suas relações com o banqueiro se deram para tratar do patrocínio do Will Bank ao programa.

As novas mensagens obtidas pelo Radar mostram, no entanto, que foi o próprio apresentador que ofereceu o Familhão ao banqueiro.

“Falei hoje do produto do seguro. Ele disse que faz muito sentido. E ele é ninja”, escreveu Huck a Vorcaro, encaminhando o contato do sócio Ivanildo Junior, em maio de 2024.

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“Estamos montando um cartão de saúde popular, usando o Familhão como base de funil de clientes. O produto está ficando muito redondo. Quem está tocando é um cara que chama Rafael Motta. Era sócio da Dasa. Saiu há pouco. Ontem, por acaso conversando, ele falou do seu nome e do seu movimento na área de saúde. Acho que vale uma conversa. Se puder, conecto conecto vocês dois”, escreveu Huck a Vorcaro.

“Vamos, sim. Quero saber desse projeto”, disse o banqueiro ao apresentador.

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No dia seguinte, o próprio sócio de Huck tomou a iniciativa de procurar Vorcaro para falar do negócio.

“Bom dia, Daniel… Tudo bem? Aqui é Evanildo Jr, sócio do Luciano Huck. Estou a sua disposição para batermos um papo sobre o Familhão. Vamos marcar uma conversa”, escreveu Evanildo.

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Vorcaro recomendou que tema fosse tratado com outra pessoa. “Pelo que entendi do Luciano, ideia é colocarmos produto de seguros no negócio. Vou te passar contato do meu socio e CEO da seguradora, que vocês juntos já desenham possível parceria”, disse o banqueiro.

O movimento ocorreu em um período já conturbado para Vorcaro. Naqueles dias em que se discutia a parceria do dono do Master no Familhão, a imprensa já noticiava movimentos suspeitos do banqueiro, assim como o famoso evento de Londres, frequentado por autoridades de diferentes poderes, incluindo integrantes de tribunais onde o Master tinha processos em curso.

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Em tempo, leia a nota de Huck divulgada pelo Radar durante a semana.