🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Brasil

Luciano Huck ofereceu a Daniel Vorcaro parceria envolvendo o ‘Familhão’

'Pelo que entendi do Luciano, ideia é colocarmos produto de seguros no negócio', diz o banqueiro ao sócio do apresentador da Globo

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 12h01
Luciano Huck, sorrindo, tira selfie com o ator Cauã Reymond, que usa blazer e camisa azul, em um palco de televisão com o letreiro Domingão com Huck ao fundo
Luciano Huck oferece ao dono do Banco Master, em meados de 2024, a possibilidade de fazer negócios com o Familhão (Dados obtidos pela PF no celular de Vorcaro/Divulgação)
Continua após publicidade
Luciano Huck ofereceu a Daniel Vorcaro parceria envolvendo o ‘Familhão’ Priorize VEJA no Google

Numa conversa encontrada pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, Luciano Huck oferece ao dono do Banco Master, em meados de 2024, a possibilidade de fazer negócios com o Familhão, um clube de benefícios por assinatura mensal associado ao apresentador da Globo.

Nesta semana, quando o Radar revelou as mensagens de Vorcaro, o apresentador alegou que todas as suas relações com o banqueiro se deram para tratar do patrocínio do Will Bank ao programa.

As novas mensagens obtidas pelo Radar mostram, no entanto, que foi o próprio apresentador que ofereceu o Familhão ao banqueiro.

“Falei hoje do produto do seguro. Ele disse que faz muito sentido. E ele é ninja”, escreveu Huck a Vorcaro, encaminhando o contato do sócio Ivanildo Junior, em maio de 2024.

Siga
Continua após a publicidade

Estamos montando um cartão de saúde popular, usando o Familhão como base de funil de clientes. O produto está ficando muito redondo. Quem está tocando é um cara que chama Rafael Motta. Era sócio da Dasa. Saiu há pouco. Ontem, por acaso conversando, ele falou do seu nome e do seu movimento na área de saúde. Acho que vale uma conversa. Se puder, conecto conecto vocês dois”, escreveu Huck a Vorcaro.

“Vamos, sim. Quero saber desse projeto”, disse o banqueiro ao apresentador.

Continua após a publicidade

No dia seguinte, o próprio sócio de Huck tomou a iniciativa de procurar Vorcaro para falar do negócio.

“Bom dia, Daniel… Tudo bem? Aqui é Evanildo Jr, sócio do Luciano Huck. Estou a sua disposição para batermos um papo sobre o Familhão. Vamos marcar uma conversa”, escreveu Evanildo.

Continua após a publicidade

Vorcaro recomendou que tema fosse tratado com outra pessoa. “Pelo que entendi do Luciano, ideia é colocarmos produto de seguros no negócio. Vou te passar contato do meu socio e CEO da seguradora, que vocês juntos já desenham possível parceria”, disse o banqueiro.

O movimento ocorreu em um período já conturbado para Vorcaro. Naqueles dias em que se discutia a parceria do dono do Master no Familhão, a imprensa já noticiava movimentos suspeitos do banqueiro, assim como o famoso evento de Londres, frequentado por autoridades de diferentes poderes, incluindo integrantes de tribunais onde o Master tinha processos em curso.

Continua após a publicidade

Em tempo, leia a nota de Huck divulgada pelo Radar durante a semana.

Publicidade
TAGS:
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).