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Brasil

Lote de 14 toneladas de perfumes e cosméticos asiáticos é destruído pela Receita Federal

Produtos não atendiam requisitos sanitários e regulatórios estabelecidos pela Anvisa

Por Luiza Zubelli 24 jun 2026, 18h33
Uma empilhadeira despeja lixo colorido, incluindo plásticos e papel, de um contêiner branco em uma pá de carregadeira de rodas, em um ambiente industrial de reciclagem
Carga de cosméticos destruída pela Receita Federal (ABIHPEC/Divulgação)
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Lote de 14 toneladas de perfumes e cosméticos asiáticos é destruído pela Receita Federal Priorize VEJA no Google

A Receita Federal destruiu 14 toneladas de perfumes e cosméticos ilegais, a maioria de origem asiática. A carga foi apreendida no Porto de Itaguaí, na Baixada Fluminense, e encaminhada para São Paulo para o descarte dos produtos e tratamento correto dos resíduos. Os itens não passaram na fiscalização por não atenderem aos requisitos sanitários e regulatórios estabelecidos pela Anvisa.

Em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), o órgão federal destruiu a carga de aproximadamente 89 mil produtos.

“Com isso, garantimos que esses itens não retornem ao mercado e recebam o tratamento ambiental adequado”, afirmou Ricardo de Nobrega, Gerente de Comércio Exterior da ABIHPEC. A associação ressalta, ainda, que a ausência de regularização dos produtos no Brasil impede a garantia de segurança e pode causar danos à saúde do consumidor brasileiro.

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