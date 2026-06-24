Lote de 14 toneladas de perfumes e cosméticos asiáticos é destruído pela Receita Federal

A Receita Federal destruiu 14 toneladas de perfumes e cosméticos ilegais, a maioria de origem asiática. A carga foi apreendida no Porto de Itaguaí, na Baixada Fluminense, e encaminhada para São Paulo para o descarte dos produtos e tratamento correto dos resíduos. Os itens não passaram na fiscalização por não atenderem aos requisitos sanitários e regulatórios estabelecidos pela Anvisa.

Em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), o órgão federal destruiu a carga de aproximadamente 89 mil produtos.

“Com isso, garantimos que esses itens não retornem ao mercado e recebam o tratamento ambiental adequado”, afirmou Ricardo de Nobrega, Gerente de Comércio Exterior da ABIHPEC. A associação ressalta, ainda, que a ausência de regularização dos produtos no Brasil impede a garantia de segurança e pode causar danos à saúde do consumidor brasileiro.