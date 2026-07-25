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Livro revela novos detalhes sobre o papel da ditadura na morte de Juscelino Kubitschek

'O Código 12', escrito por Alex Solnik, é lançado pela Matrix Editora

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jul 2026, 18h01
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O lançamento coincide com recentes anúncios de resultados de novas investigações que revelaram inconsistências, contradições e fatos que nunca foram satisfatoriamente explicados sobre a morte de JK.  (TV Cultura/Divulgação)
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Livro revela novos detalhes sobre o papel da ditadura na morte de Juscelino Kubitschek Priorizar nos meus resultados Google

A Matrix Editora lança, neste mês, o livro O Código 12. Escrita por Alex Solnik, a obra oferece detalhes inéditos sobre a morte de Juscelino Kubitschek, assassinado pela ditadura em 1976.

Solnik apresenta, por exemplo, um laudo inédito mostrando a farsa da narrativa oficial de 1976, reconstitui os últimos dias de Juscelino, a partir de fatos, documentos e testemunhos, e lança nova luz sobre um dos maiores mistérios políticos da história brasileira.

O lançamento coincide com recentes anúncios de resultados de novas investigações que revelaram inconsistências, contradições e fatos que nunca foram satisfatoriamente explicados sobre a morte de JK.

Recentemente, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos reconheceu que o óbito de JK não pode ser tratado como um acidente comum, classificando-o como morte violenta ligada à perseguição política promovida pela ditadura militar.

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“Durante anos, o Brasil acreditou saber a verdade sobre a morte de Juscelino Kubitschek. Criador de Brasília, nome símbolo do desenvolvimento nacional e um dos políticos mais populares da história brasileira, JK permanecia como uma figura de enorme prestígio junto à população mesmo após anos de perseguição e sua cassação pela ditadura militar. Sua volta à cena política era vista por muitos como uma possibilidade real, e a versão oficial do que levou à sua morte era simples: um trágico acidente de trânsito na via Dutra em 22 de agosto de 1976. Acidente?”, diz um trecho do livro.

 

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