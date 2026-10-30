Livro reúne relatos de executivas para discutir liderança feminina em empresas

Executivas e empresárias com trajetórias em empresas como Google, Intel, YouTube, Logicalis e Craft estão entre as autoras do livro “Além do Conselho”, que trata de liderança feminina, governança corporativa e os desafios das mulheres nos espaços de decisão.

A obra “Além do Conselho” será lançada em comemoração aos dez anos do programa de formação da Saint Paul para atuação em conselhos de administração, que reúne uma comunidade de mais de 650 mulheres.

A publicação traz experiências e reflexões de lideranças como Cláudia Muchaluat, diretora de receitas da Logicalis Brasil e ex-presidente da Intel; Priscilla Bueno, CEO global da Craft; Regina Chamma, diretora-geral de Google Customer Solutions no Brasil; Sandra Jimenez, diretora regional de Música do YouTube para a América Latina e US Latin; Fabiana Chimenti Ricco, do grupo Ricco; Andréa Cruz, fundadora da Shift Up Advisory; e Cecília Cavazani, copresidente da Cavazani Construtora.

As autoras compartilham perspectivas sobre os caminhos para ampliar a participação feminina na alta gestão, nos conselhos e nas decisões estratégicas das empresas.