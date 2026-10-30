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Livro reúne relatos de executivas para discutir liderança feminina em empresas

Mais de 80 mulheres que ocuparam cargos de gestão em grandes companhias compartilham experiências em 'Além do Conselho'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 18h30
Capa do livro Além do conselho, volume 8, com coordenação de Claudia Securato e Christiane Aché. A imagem central é um símbolo do infinito formado por fitas coloridas em tons de marrom, azul e rosa, sobre um fundo bege. O subtítulo é Transformações que moldaram mulheres, organizações e futuros
Capa do livro 'Além do Conselho' (Reprodução/Divulgação)
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Executivas e empresárias com trajetórias em empresas como Google, Intel, YouTube, Logicalis e Craft estão entre as autoras do livro “Além do Conselho”, que trata de liderança feminina, governança corporativa e os desafios das mulheres nos espaços de decisão.

A obra “Além do Conselho” será lançada em comemoração aos dez anos do programa de formação da Saint Paul para atuação em conselhos de administração, que reúne uma comunidade de mais de 650 mulheres.

A publicação traz experiências e reflexões de lideranças como Cláudia Muchaluat, diretora de receitas da Logicalis Brasil e ex-presidente da Intel; Priscilla Bueno, CEO global da Craft; Regina Chamma, diretora-geral de Google Customer Solutions no Brasil; Sandra Jimenez, diretora regional de Música do YouTube para a América Latina e US Latin; Fabiana Chimenti Ricco, do grupo Ricco; Andréa Cruz, fundadora da Shift Up Advisory; e Cecília Cavazani, copresidente da Cavazani Construtora.

As autoras compartilham perspectivas sobre os caminhos para ampliar a participação feminina na alta gestão, nos conselhos e nas decisões estratégicas das empresas.

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