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Brasil

Livro reúne artigos sobre conquistas e desafios em contratos de rodovias

"Os caminhos da Regulação nas Rodovias" tem prefácio do ministro do TCU Bruno Dantas e apresentação do deputado federal Arnaldo Jardim

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 15h30
Capa e contracapa do livro Os caminhos da REGULAÇÃO NAS RODOVIAS. A capa preta exibe uma estrada sinuosa com rastros de luz dourados, simulando movimento. A contracapa marrom tem um QR Code e texto sobre a editora e o meio ambiente. A lombada marrom repete o título. A capa e a contracapa listam os autores, coordenadores e apresentadores
Organizado pelo escritório Queiroz Maluf Reis, o livro "Os caminhos da Regulação nas Rodovias" será lançado nesta semana durante a Bienal das Rodovias (Divulgação/Divulgação)
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Organizado pelo escritório Queiroz Maluf Reis, o livro “Os caminhos da Regulação nas Rodovias” será lançado nesta semana durante a Bienal das Rodovias, que acontece nos dias 17 e 18 de junho, em Brasília. A ABCR – Melhores Rodovias do Brasil é responsável pelo evento.

Com a organização de Leticia Queiroz, Fábio Maluf, Márcio Reis, Priscilla Campana e Juliana Menezes, a obra tem prefácio do ministro do TCU Bruno Dantas e apresentação do deputado federal Arnaldo Jardim. Reúne dez artigos assinados por especialistas e gestores públicos sobre temas centrais para a tomada de decisão no setor, como segurança jurídica, equilíbrio econômico-financeiro de contratos, atuação das agências reguladoras, além de inovações como o Free Flow, sistema de pedágio eletrônico.

O livro retrata com precisão o momento vivido pelo setor no Brasil. O país é marcado pela forte dependência do transporte de cargas pelas estradas e por um ambiente jurídico reconhecido entre os mais avançados do mundo em concessões e Parcerias Público-Privadas.

O cenário impõe a discussão sobre a regulação para preservar a segurança jurídica dos contratos e atrair novos investimentos, não apenas no modal rodoviário, mas em toda a infraestrutura nacional.

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Para Letícia Queiroz, o livro tem uma abordagem que combina teoria e prática e conta com uma análise aprofundada, contemporânea e estratégica sobre os principais desafios e transformações do ambiente regulatório brasileiro. “Um dos diferenciais deste livro é a relevância dos autores, que ocupam posições estratégicas em instituições-chave do setor, como agências reguladoras e associações representativas. Essa diversidade de visões confere ao livro uma leitura abrangente e alinhada aos desafios reais enfrentados pelo mercado”.

Além de consolidar conhecimento técnico, a obra se posiciona como uma ferramenta prática para orientar decisões, estruturar projetos e apoiar a interlocução entre setor público e privado, aspectos fundamentais em um momento de retomada de investimentos em infraestrutura no Brasil.

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