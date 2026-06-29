Livro propõe guia para estruturar área de tecnologia de empresas

O livro “CIO Codex – The IT Framework – A Jornada de um framework de tecnologia e seu criador”, lançado recentemente, funciona como um guia para organizar e estruturar uma área de tecnologia nas empresas.

A obra foi escrita por Arthur De Santis, profissional de tecnologia da informação (TI) com mais de 20 anos de atuação na indústria de serviços financeiros e com passagem nas empresas Oracle, IBM, Accenture, Santander e BNP Paribas.

Na primeira parte do livro, De Santis relata pontos de sua trajetória, incluindo sua formação como Técnico em Plásticos pelo Senai, antes de cursar TI na Faetec.

Também rememora sua trajetória profissional, que começou como estagiário em uma pequena empresa desenvolvedora de sistemas até chegar a gigantes globais de tecnologia.

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Já na segunda parte o autor apresenta seu modelo e as melhores práticas do setor.