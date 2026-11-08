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Brasil

Livro narra a trajetória de Jair Candor na defesa de indígenas isolados no Brasil

'O último sertanista' será lançado pela Matrix Editora em abril do próximo ano

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 16h01
Vista aérea de uma aldeia indígena isolada na floresta amazônica, com duas ocas de palha e um grupo de pessoas de pele avermelhada, algumas com arcos e flechas, caminhando por um caminho de terra batida entre a vegetação densa e bananeiras
Trajetória de Jair Candor é marcada pela atuação junto aos Piripkura e aos Kawahiva do Rio Pardo, no noroeste de Mato Grosso (Funai/Divulgação)
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Livro narra a trajetória de Jair Candor na defesa de indígenas isolados no Brasil Priorize VEJA no Google

A Matrix Editora prepara o lançamento, para o primeiro semestre do próximo ano, do livro O último sertanista. A obra narra a trajetória de Jair Candor na defesa dos indígenas isolados no Brasil.

Entre expedições por regiões remotas, encontros inesperados e a convivência com os Piripkura e os Kawahiva do Rio Pardo, o sertanista construiu uma trajetória inseparável da luta pela sobrevivência desses povos.

Assinada pelo próprio Jair Candor e pelo indigenista Rodrigo Ayres, a obra guia o leitor aos bastidores de um trabalho em que coragem, conhecimento da mata e capacidade de liderança são indispensáveis.

No texto, a dupla revela “os obstáculos que persistem em gabinetes distantes”, além de abordar as disputas políticas, falta de recursos e “uma demora que pode tornar irreversível a destruição de quem estava aqui antes da chegada dos colonizadores”.

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A obra oferece ao leitor “uma história real de aventura, afeto e resistência, na qual cada território preservado garante algo que nenhum de nós deveria perder: o direito de um povo decidir o próprio destino”.

Jair Candor nasceu em Terra Roxa, no Paraná, em 1960, e cresceu em Rondônia. Ex-seringueiro e garimpeiro, ingressou na Funai em 1988 e dedica sua vida à proteção dos povos indígenas isolados da Amazônia.

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Sua trajetória é marcada pela atuação junto aos Piripkura e aos Kawahiva do Rio Pardo, no noroeste de Mato Grosso. É um dos protagonistas do documentário Piripkura, lançado em 2017.

Ele recebeu o Prêmio Espírito Público em 2019, em reconhecimento ao seu trabalho na defesa da floresta e de seus habitantes.

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