Livro narra a trajetória de Jair Candor na defesa de indígenas isolados no Brasil
'O último sertanista' será lançado pela Matrix Editora em abril do próximo ano
A Matrix Editora prepara o lançamento, para o primeiro semestre do próximo ano, do livro O último sertanista. A obra narra a trajetória de Jair Candor na defesa dos indígenas isolados no Brasil.
Entre expedições por regiões remotas, encontros inesperados e a convivência com os Piripkura e os Kawahiva do Rio Pardo, o sertanista construiu uma trajetória inseparável da luta pela sobrevivência desses povos.
Assinada pelo próprio Jair Candor e pelo indigenista Rodrigo Ayres, a obra guia o leitor aos bastidores de um trabalho em que coragem, conhecimento da mata e capacidade de liderança são indispensáveis.
No texto, a dupla revela “os obstáculos que persistem em gabinetes distantes”, além de abordar as disputas políticas, falta de recursos e “uma demora que pode tornar irreversível a destruição de quem estava aqui antes da chegada dos colonizadores”.
A obra oferece ao leitor “uma história real de aventura, afeto e resistência, na qual cada território preservado garante algo que nenhum de nós deveria perder: o direito de um povo decidir o próprio destino”.
Jair Candor nasceu em Terra Roxa, no Paraná, em 1960, e cresceu em Rondônia. Ex-seringueiro e garimpeiro, ingressou na Funai em 1988 e dedica sua vida à proteção dos povos indígenas isolados da Amazônia.
Sua trajetória é marcada pela atuação junto aos Piripkura e aos Kawahiva do Rio Pardo, no noroeste de Mato Grosso. É um dos protagonistas do documentário Piripkura, lançado em 2017.
Ele recebeu o Prêmio Espírito Público em 2019, em reconhecimento ao seu trabalho na defesa da floresta e de seus habitantes.