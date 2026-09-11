Livro infantil resgata a passagem de Charles Darwin pelo Brasil e explica a origem da vida

O cientista e professor da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) Bruno Gualano lança, no dia 3 de outubro, o livro infantil “Bel e a Origem de Tudo”, ilustrado por Rodrigo Visca e publicado pela Moah! Editora. O evento será realizado na livraria NoveSete, com contação de história por Marina Bastos.

A obra é o terceiro título da coleção “Bel: Ciência para Crianças” e convida os pequenos leitores a explorar a origem do universo e da vida na Terra, desde o Big Bang até os dias de hoje.

“Bel e a Origem de Tudo” traz fatos curiosos, ensina quais dinossauros habitavam o território brasileiro e também narra a expedição histórica do jovem Charles Darwin pelo Brasil, com destaque para sua passagem pela Mata Atlântica e suas mais diversas espécies, e como isso o ajudou a desenvolver sua célebre teoria da evolução. O livro ainda destaca o trabalho das cientistas Bertha Lutz, Niède Guidon e Iracilda Sampaio, que contribuíram com suas pesquisas para o entendimento da história humana e dos seres vivos na Terra.

Com linguagem acessível, a obra usa marcos cronológicos ao longo da narrativa que pontuam as transformações ocorridas ao longo do tempo, e finaliza com um glossário que explica didaticamente os principais conceitos abordados.

Continua após a publicidade