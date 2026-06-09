Livro elenca práticas de governança que podem garantir longevidade empresarial

Organizado por Leandro Herculano, o livro “Governança TrendsInnovation: 22 visões sobre práticas que levam ao crescimento e à longevidade das empresas” reúne artigos de 22 associados da Associação TrendsInnovation, conselheiros, advisors e executivos com experiência em grandes corporações, startups e empresas familiares.

Trata-se da primeira publicação da associação e será lançado na próxima semana em São Paulo.

A obra tem como base o relatório What’s Next – Direção 2035, desenvolvido pelo Ecossistema Inova, que analisa macrotendências, tendências comportamentais e transformações com potencial para impactar o ambiente de negócios na próxima década.

Ao longo dos capítulos, os autores discutem desafios e oportunidades relacionados à governança corporativa, conectando tendências de longo prazo a questões práticas enfrentadas por empresas em diferentes estágios de desenvolvimento.

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“As empresas enfrentam mudanças complexas em temas como tecnologia, gestão de pessoas, sustentabilidade, modelos de negócios e de liderança. Como uma associação que pensa no futuro e inovação pelas lentes das tendências, entendemos como um dos nossos papéis levar esse conceito para empresas, líderes, outros conselheiros e profissionais de forma geral”, explica Gillian Borges, presidente da Associação TrendsInnovation.

O livro está organizado em quatro eixos temáticos. O primeiro aborda temas ligados à gestão de pessoas, incluindo diversidade de gênero, longevidade profissional e a convivência entre diferentes gerações nos conselhos. O segundo trata do papel da tecnologia na governança, com destaque para os impactos da inteligência artificial nos processos de tomada de decisão. O terceiro eixo explora a relação entre sustentabilidade, geração de valor e desempenho econômico, enquanto o quarto apresenta reflexões sobre novos modelos de liderança e governança, marcados por estruturas mais colaborativas e pela construção de redes de relacionamento e influência.