O avanço da inteligência artificial e da robótica na medicina tem provocado discussões sobre a responsabilidade dos profissionais de saúde e os limites da legislação diante da crescente utilização de novas tecnologias. Os desafios jurídicos e éticos dessa transformação são abordados no livro Temas de Direito Médico Digital, do advogado José Luiz Barbosa Pimenta Junior, publicado pela editora Lumen Juris.

A obra analisa os impactos da digitalização sobre a prática médica, especialmente em situações nas quais decisões clínicas são influenciadas por algoritmos. Entre os questionamentos levantados estão a definição de responsabilidades em eventuais erros, a preservação da relação entre médicos e pacientes e a necessidade de mecanismos legais que garantam a proteção dos usuários dos serviços de saúde.

O autor também discute os limites éticos da utilização de sistemas de inteligência artificial e ferramentas de automação, que ganham espaço no cotidiano dos profissionais de saúde. O livro propõe uma reflexão sobre a necessidade de adequação do debate jurídico às transformações tecnológicas, considerando tanto os benefícios quanto os riscos associados à incorporação dessas ferramentas.

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Especialista em Direito Médico e da Saúde, José Luiz Barbosa Pimenta Junior é doutor e mestre em Direito Público e Evolução Social, com pesquisas voltadas à bioética e à regulação da saúde. O advogado também presidiu a Comissão de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ).