Livro de legista expõe registro da ditadura sobre a morte de Lamarca

Um registro atribuído a agentes militares descreve que o capitão do Exército Carlos Lamarca e o operário José Campos Barreto, o Zequinha, “foram exterminados”. O documento é citado em “O Corpo Não Mente”, livro de memórias do legista Nelson Massini, escrito com a jornalista e advogada Paolla Serra.

Lamarca desertou do Exército em 1969 e passou a comandar ações contra a ditadura. Em 1971, a chamada Operação Pajuçara mobilizou mais de 200 agentes no sertão baiano contra ele.

Depois de cerca de 20 dias em fuga, Lamarca e Zequinha foram encontrados à sombra de uma árvore no povoado de Pintada, em Ipupiara, e foram mortos.

A versão oficial falou em confronto. Entretanto, em 1996, Massini revisou laudos e fotografias e participou da identificação dos restos mortais.

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Confirmou sete tiros compatíveis com fuzil calibre 7,62, entre eles o fatal, que entrou pelo braço direito e atingiu o coração numa trajetória descendente. Os documentos não descrevem disparos feitos pelo guerrilheiro. Sem cravar uma execução, o perito concluiu que os vestígios não sustentavam a narrativa de enfrentamento.

A capa do livro traz uma foto do autor trabalhando na reconstituição do rosto do capitão.

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A obra narra ainda os bastidores de perícias como as de Zuzu Angel, Chico Mendes e Carlos Marighella, do massacre de Eldorado dos Carajás e da identificação de Josef Mengele.