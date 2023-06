Live de VEJA analisa julgamento de Bolsonaro e entrevista Reginaldo Lopes

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) participa na edição desta sexta-feira, 23, às 11h, da live de Os Três Poderes, programa de VEJA com análises sobre os principais fatos da semana. O parlamentar coordenou o grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados. A medida é uma das prioridades do governo Lula no segundo semestre no Congresso. Assista:

O programa Os Três Poderes é apresentado por Clarissa Oliveira, com comentários de Robson Bonin, Matheus Leitão e José Benedito da Silva.