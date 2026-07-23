Linhas de trem em SP têm falha de energia, vagão em chamas e pessoas nos trilhos

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Falha de energia paralisa três linhas de trem em São Paulo, afetando a Zona Leste. Um vagão chegou a pegar fogo com passageiros, gerando caos, superlotação e pessoas caminhando pelos trilhos. A concessionária Trivia Trens não tem previsão de normalização. O rodízio foi suspenso na Zona Leste para mitigar os impactos.

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Três linhas de trem em São Paulo estão com as operações total ou parcialmente paralisadas nesta quinta-feira, 23, devido a uma falha de energia. Em uma das linhas, um vagão chegou a pegar fogo com passageiros dentro no início da manhã de hoje.

As linhas afetadas pela falha são 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, com foco na Zona Leste de São Paulo. O problema atinge as regiões do Brás, Tatuapé e Mooca e gera pressão sobre todo o sistema de transportes na capital paulista, causando superlotação em diversas estações de metrô e trem nesta quinta-feira.

Sem meios de utilizar o transporte, passageiros estão caminhando pelos trilhos entre as estações nos trechos em que a circulação está paralisada. Em algumas estações, a presença de pessoas na malha ferroviária inviabiliza o deslocamento dos veículos, gerando mais atrasos e lotação.

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Conforme a concessionária Trivia Trens, que assumiu a operação das linhas há três dias, os problemas se devem a uma interrupção do fornecimento de energia para os veículos, levando à paralisação. Na linha 12-Safira, as falhas começaram na manhã da última quarta-feira, 22 — a empresa informou que ainda não há previsão de normalização do serviço.

Diante do caos no transporte, a prefeitura de São Paulo decidiu suspender o rodízio de carros na Zona Leste nesta quinta-feira. Cerca de vinte ônibus foram deslocados para atender aos passageiros afetados nos trechos entre as estações Bresser-Mooca e USP Leste.

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Nova concessionária assumiu linhas do trem há três dias

Esta quinta-feira, 23, é o terceiro dia de operação das linhas 11, 12 e 13 dos trens paulistas pela concessionária Trivia Trens. Em maio de 2025, a empresa assinou o contrato com o governo de São Paulo sob a promessa de investir até 14,3 bilhões de reais na malha ferroviária.

Conforme anunciado pela própria Trivia, o plano é elevar o fluxo de 900.000 para 1,3 milhão de passageiros por dia até 20240. O contrato prevê a construção de oito novas estações na região metropolitana de São Paulo e expandir a malha de 101 para 126 quilômetros de trilhos.

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*Atualização: Às 10h50, a equipe da Trivia Trens informou que as operações foram regularizadas nas Linhas 11-Coral e 13-Jade. A Linha 12-Safira opera somente entre os terminais Calmon Viana e Tatuapé.